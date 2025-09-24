Hodinky Xiaomi Watch S4 ve velikosti 41mm přichází na český trh aktualizováno

Hodinky Xiaomi Watch S4 ve velikosti 41mm přichází na český trh [aktualizováno]
2025-09-24T15:50:29+02:00
• 24. 9. 2025#Příslušenství

Zdroj: Xiaomi

Aktualizováno 24. 9.

Po několika měsících od oficiálního představení jsme se dočkali uvedení hodinek na našem trhu. Cena je rozdílná podle toho, jaký pásek si vyberete. K dostání jsou hodinky Watch S4 od dnešního dne:

  • Xiaomi Watch S4 41mm (Black Fluororubbber, Mint Green Fluororubber): 3 399 Kč
  • Xiaomi Watch S4 41mm (White Leather): 3 799 Kč

Původní článek 29. 6.

Xiaomi v druhé polovině minulého roku uvedlo dvoje hodinky série Watch S a nyní zde máme pokračování. Opět se jedná o Xiaomi Watch S4, jen tedy ve 41mm verzi. Ale není to jediný rozdíl.

Menší Xiaomi Watch S4

Oproti původnímu modelu nejde jen o menší velikost hodinek. Již zde nenajdete vyměnitelnou lunetu, ale na druhou stranu vypadají více subtilně a možná i elegantněji. Ostatně oficiální stránky lákají zejména na design ve spojení s řemínky. Xiaomi Watch S4 41mm jsou vybaveny displejem s úhlopříčkou 1,32 palců. Rozlišení je 466 x 466 pixelů a maximální jas dosahuje na hodnotu 1500 nitů.

2484 1109x275x

Zdroj: Xiaomi

O výkon se zde stará procesor Xring T1 vlastní výroby, který byl doplněn o upravený modem. Ten je o 35 % efektivnější než u základního modelu S4. Hodinky podporují Bluetooth 5.4 a nabízí také sledování polohy pomocí GPS, GLONASS, Galileo a QZSS. Nechybí NFC.

K dispozici je i vylepšený senzor tepu a okysličení krve. Nechybí možnost sledování spánku a co se týče sportovních aktivit, nabízí se více než 150 režimů.

pms 175093339919799269 376x635x

Zdroj: Xiaomi

Na jedno nabití mají vydržet 8 dnů. Doba se sníží na 4 dny při pravidelném monitorování aktivit a při zapnutí AOD (stále zapnutý displej) je pak jen 3 dny. Vzhledem k samotné výbavě nebude na globální trh uvedena verze s Wear OS. Spíše firma zachová proprietární systém. Cena základního modelu vychází na cca tři tisíce korun bez daně a poplatků. Zatím si ale budeme muset počkat na informace o dostupnosti na českém trhu.

Zdroj: gsmarena.com

