Hodinky Xiaomi Watch S4 ve velikosti 41mm přichází na český trh [aktualizováno]

Aktualizováno 24. 9.
Po několika měsících od oficiálního představení jsme se dočkali uvedení hodinek na našem trhu. Cena je rozdílná podle toho, jaký pásek si vyberete. K dostání jsou hodinky Watch S4 od dnešního dne:
- Xiaomi Watch S4 41mm (Black Fluororubbber, Mint Green Fluororubber): 3 399 Kč
- Xiaomi Watch S4 41mm (White Leather): 3 799 Kč
Původní článek 29. 6.
Xiaomi v druhé polovině minulého roku uvedlo dvoje hodinky série Watch S a nyní zde máme pokračování. Opět se jedná o Xiaomi Watch S4, jen tedy ve 41mm verzi. Ale není to jediný rozdíl.
- Xiaomi Watch S4: Nová generace hodinek s vyměnitelnou lunetou
- Xiaomi Watch S4 Sport: Sportovní hodinky s GPS i pro potápěče
Menší Xiaomi Watch S4
Oproti původnímu modelu nejde jen o menší velikost hodinek. Již zde nenajdete vyměnitelnou lunetu, ale na druhou stranu vypadají více subtilně a možná i elegantněji. Ostatně oficiální stránky lákají zejména na design ve spojení s řemínky. Xiaomi Watch S4 41mm jsou vybaveny displejem s úhlopříčkou 1,32 palců. Rozlišení je 466 x 466 pixelů a maximální jas dosahuje na hodnotu 1500 nitů.
O výkon se zde stará procesor Xring T1 vlastní výroby, který byl doplněn o upravený modem. Ten je o 35 % efektivnější než u základního modelu S4. Hodinky podporují Bluetooth 5.4 a nabízí také sledování polohy pomocí GPS, GLONASS, Galileo a QZSS. Nechybí NFC.
K dispozici je i vylepšený senzor tepu a okysličení krve. Nechybí možnost sledování spánku a co se týče sportovních aktivit, nabízí se více než 150 režimů.
Na jedno nabití mají vydržet 8 dnů. Doba se sníží na 4 dny při pravidelném monitorování aktivit a při zapnutí AOD (stále zapnutý displej) je pak jen 3 dny. Vzhledem k samotné výbavě nebude na globální trh uvedena verze s Wear OS. Spíše firma zachová proprietární systém. Cena základního modelu vychází na cca tři tisíce korun bez daně a poplatků. Zatím si ale budeme muset počkat na informace o dostupnosti na českém trhu.
