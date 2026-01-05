OnePlus 15R, Google Pixel 10 Pro Fold a Motorola Moto G06 v prodeji: Novinky v obchodech #2

OnePlus 15R, Google Pixel 10 Pro Fold a Motorola Moto G06 v prodeji: Novinky v obchodech #22026-01-05T11:49:37+01:00
• 5. 1. 2026#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

OnePlus 15R

OnePlus 15R (recenze) byl představen nedávno a nyní se dostává do běžné prodejní sítě v Česku, ale dá se očekávat, že dostupnost bude ještě rozšířena. Novinka spadá do vyšší střední třídy a hlavně zaujme kapacitou baterie a dobou používání na jedno nabití.

HEUREKAOnePlus 15R 12GB/256GB Mint Breeze na Heureka.czOnePlus 15R 12GB/256GB...Cena od 18 190 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAOnePlus 15R 12GB/512GB Charcoal Black na Heureka.czOnePlus 15R 12GB/512GB...Cena od 19 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

213340 10 550x550x

Specifikace OnePlus 15R

  • displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
  • dual SIM: Dual Nano SIM
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
    • přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
  • stereo
  • IP66/68/69/69K
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
  • baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení

Google Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold už není ani novinka, ale stále se jedná o hlavní ohebný mobil od Googlu. Na českém trhu ho firma neuvedla, i tak se sporadicky objevuje v českých obchodech. Nyní zde máme jednu verzi dostupnou u známějšího prodejce.

HEUREKAGoogle Pixel 10 Pro Fold 5G 16GB/256GB Moonstone na Heureka.czGoogle Pixel 10 Pro Fold...Cena od 49 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4eeda038 add9 453c 82a6 9e5fa0095b21 1600x1600x

Specifikace Pixel 10 Pro Fold

  • displeje:
    • 6,4 palců, 2364 x 1080 pixelů, OLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
    • 8 palců, 2156 x 2076 pixelů, OLED, 1-120 Hz, až 3000 nitů
  • procesor: Tensor G5 + Titan M2
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
  • SIM + eSIM
  • Android 16
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, OIS
      • 10,8 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
    • přední – 2x 10 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • IP68
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
  • rozměry:
    • složený: 155,2 x 76,3 x 10,8 mm
    • rozložený: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm
    • 258 gramů
  • baterie: 5015 mAh + Qi2 (15W)

Motorola Moto G06

Mobily od Motoroly mají ve zvyku přicházet postupně na český trh, a to v různých konfiguracích a barvách. Nyní zde máme Moto G06 v oranžové barvě s 256Gb úložištěm.

HEUREKAMotorola Moto G06 4GB/256GB PANTONE Arabesque na Heureka.czMotorola Moto G06...Cena od 2 958 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

212996 obrazek 26 550x550x

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat