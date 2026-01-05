OnePlus 15R, Google Pixel 10 Pro Fold a Motorola Moto G06 v prodeji: Novinky v obchodech #2

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
OnePlus 15R
OnePlus 15R (recenze) byl představen nedávno a nyní se dostává do běžné prodejní sítě v Česku, ale dá se očekávat, že dostupnost bude ještě rozšířena. Novinka spadá do vyšší střední třídy a hlavně zaujme kapacitou baterie a dobou používání na jedno nabití.
Specifikace OnePlus 15R
- displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
- dual SIM: Dual Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
- přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- stereo
- IP66/68/69/69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení
Google Pixel 10 Pro Fold
Pixel 10 Pro Fold už není ani novinka, ale stále se jedná o hlavní ohebný mobil od Googlu. Na českém trhu ho firma neuvedla, i tak se sporadicky objevuje v českých obchodech. Nyní zde máme jednu verzi dostupnou u známějšího prodejce.
Specifikace Pixel 10 Pro Fold
- displeje:
- 6,4 palců, 2364 x 1080 pixelů, OLED, 60-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, až 3000 nitů
- 8 palců, 2156 x 2076 pixelů, OLED, 1-120 Hz, až 3000 nitů
- procesor: Tensor G5 + Titan M2
- RAM: 16 GB
- úložiště: 128/256/512 GB nebo 1 TB
- SIM + eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, OIS
- 10,8 MPx, ultra širokoúhlý
- 10,8 MPx, 5x zoom, OIS
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 48 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP68
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual Band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, USB C 3.2, UWB
- rozměry:
- složený: 155,2 x 76,3 x 10,8 mm
- rozložený: 155,2 x 150,4 x 5,2 mm
- 258 gramů
- baterie: 5015 mAh + Qi2 (15W)
Motorola Moto G06
Mobily od Motoroly mají ve zvyku přicházet postupně na český trh, a to v různých konfiguracích a barvách. Nyní zde máme Moto G06 v oranžové barvě s 256Gb úložištěm.
Specifikace Moto G06
- displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- IP64
- LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
- baterie: 5200 mAh + 10W
