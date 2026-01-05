Energie na cesty i do kanceláře: Mega výprodej příslušenství srazil ceny powerbank a nabíječek KOMERČNÍ ČLÁNEK

Energie na cesty i do kanceláře: Mega výprodej příslušenství srazil ceny powerbank a nabíječek2026-01-05T12:30:28+01:00
• 5. 1. 2026#Příslušenství

Moderní elektronika vyžaduje neustálý přísun energie a není nic horšího, než vybitý telefon uprostřed pracovního dne nebo na cestách. Aktuálně probíhající Mega výprodej roku na Alza.cz přináší ideální příležitost pro doplnění technologického arzenálu. V nabídce se objevily výkonné powerbanky, moderní GaN nabíječky i praktické doplňky do auta za výrazně nižší ceny. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Powerbanky pro náročné cestovatele

Ať už hledáte záložní zdroj pro svůj iPhone s podporou MagSafe, nebo potřebujete robustní solární řešení do přírody, aktuální slevy pokrývají široké spektrum potřeb. Velkým trendem jsou hybridní zařízení, která kombinují funkci powerbanky a cestovní nabíječky v jednom kompaktním těle. Zde je výběr zlevněných modelů:

Efektivní nabíjení doma i v autě

Technologie nabíjení se posouvá mílovými kroky vpřed. Standardem se stávají GaN adaptéry, které při malých rozměrech nabízejí vysoký výkon, a bezdrátové stanice standardu Qi2. Výprodej se však dotkl i výkonných adaptérů do auta, které zvládnou napájet nejen telefon, ale i notebook přímo z 12V zásuvky.

Tip redakce: Hudba i ve starším autě

Pokud vaše vozidlo nedisponuje moderním infotainmentem s Bluetooth připojením, jednoduchým a levným řešením jsou FM transmittery. Tato malá zařízení stačí zapojit do autozapalovače, naladit na rádiu stejnou frekvenci a můžete streamovat hudbu z telefonu do reproduktorů auta. Zde jsou tipy na oblíbené modely vlastní značky AlzaPower:

Kompletní nabídku slev v rámci akce Mega výprodej naleznete přímo na stránkách prodejce.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat