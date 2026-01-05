Moderní elektronika vyžaduje neustálý přísun energie a není nic horšího, než vybitý telefon uprostřed pracovního dne nebo na cestách. Aktuálně probíhající Mega výprodej roku na Alza.cz přináší ideální příležitost pro doplnění technologického arzenálu. V nabídce se objevily výkonné powerbanky, moderní GaN nabíječky i praktické doplňky do auta za výrazně nižší ceny. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co by nemělo uniknout vaší pozornosti.
Powerbanky pro náročné cestovatele
Ať už hledáte záložní zdroj pro svůj iPhone s podporou MagSafe, nebo potřebujete robustní solární řešení do přírody, aktuální slevy pokrývají široké spektrum potřeb. Velkým trendem jsou hybridní zařízení, která kombinují funkci powerbanky a cestovní nabíječky v jednom kompaktním těle. Zde je výběr zlevněných modelů:
- Mobile Origin Powerbank & Travel Charger Lightning/USB-C Cable MagSafe/AW/iPhone Compatible White (-25 %)
- Mobile Origin Wireless Magnetic PowerBank 10000mAh USB-C and Lightning Cable PB11 (-25 %)
- Anker SOLIX C300X + PS60 Portable Solar Panel (-15 %)
- OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000 mAh (-40 %)
- ChoeTech Digital Powerbank B729 PD22.5W 20000mAh (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Efektivní nabíjení doma i v autě
Technologie nabíjení se posouvá mílovými kroky vpřed. Standardem se stávají GaN adaptéry, které při malých rozměrech nabízejí vysoký výkon, a bezdrátové stanice standardu Qi2. Výprodej se však dotkl i výkonných adaptérů do auta, které zvládnou napájet nejen telefon, ale i notebook přímo z 12V zásuvky.
- ESR Qi2 3-in-1 Travel Wireless Charging Set (HaloLock) (-54 %)
- ChoeTech 15W Round Magnetic car charger holder (-30 %)
- ChoeTech 105W USB-C+USB-A Digital Fast car charger with Stretchable Type-C cable (-30 %)
- FIXED Mini GaN s USB-C výstupem a podporou PD 30W bílá (-20 %)
- AlzaPower G610CCA Fast Charge 67W bílá (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Tip redakce: Hudba i ve starším autě
Pokud vaše vozidlo nedisponuje moderním infotainmentem s Bluetooth připojením, jednoduchým a levným řešením jsou FM transmittery. Tato malá zařízení stačí zapojit do autozapalovače, naladit na rádiu stejnou frekvenci a můžete streamovat hudbu z telefonu do reproduktorů auta. Zde jsou tipy na oblíbené modely vlastní značky AlzaPower:
- AlzaPower FM Transmitter F140 černý
- AlzaPower FM Transmitter F120 černý
- AlzaPower FM Transmitter F100 černý
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku slev v rámci akce Mega výprodej naleznete přímo na stránkách prodejce.
