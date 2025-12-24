Zdroj: Dotekomanie.cz
Už mi rukami prošel smartphone OnePlus 15 (recenze), který právoplatně zapadá do top modelové kategorie. Záhy jsme se dočkali dalšího přírůstku v podobě OnePlus 15R. V první řadě se nabízí za nižší cenu, což se odrazilo na specifikacích, ale nesáhlo se na hlavní dominantu mobilu, nebo spíše této nové generace mobilů.
Záda jako tabule
OnePlus 15R dědí stejný designový směr z hlavního top modelu, což není neobvyklé. Hodně si cením zadní strany, tedy zpracování, jelikož je matná. Otisky prstů jsem tedy nemusel vůbec řešit. Na druhou stranu jsem se setkal s jiným neduhem, nebo možná „fičurou“. Nejde jen o matné provedení barvy, povrch bych přirovnal k velmi jemného brusnému papíru. Doslova do něj můžete udělat rýhu prstem nebo i klíči, ale k jeho poškození nedochází. Spíše na něm zůstává materiál z předmětu, který se o něj otře. Stačí jen navlhčit prst a jakékoliv pozůstatky otřete.
Pokud budete mobil používat bez obalu, budete sem tam čistit záda. Je tedy otázkou, jestli chcete lesklá záda s otisky, nebo tato matná, kde se sem tam objeví rýha. Za sebe říkám, že povrch jako tabule, kde si můžete něco napsat nehtem, je originálnější. Zadní fotomodul je umístěn tak, že mobil nebude na stole stabilní, ale nehoupe se.
Ke standardním tlačítkům na pravé straně nemám ani jednu výtku. Uspořádání je běžné, tedy že níže je vypínací, výše se pak nachází dvojtlačítko pro hlasitost. Ani v tomto případě nechybí třetí tlačítko na opačné straně, které je určené pro AI operace, respektive si jej můžete přenastavit na svítilnu, přepínání režimů, foťák, atd.
Rám mobilu je také matný, což se tak moc nevidí v kombinaci s matnými zády. Výrobci mnohdy dělají kombinace, že jedna část je matná, druhá pak lesklá. OnePlus 15R je v tomto případě pro mě ideál a snad to budou takto dělat i ostatní firmy. Slot na SIM kartu najdete na spodní straně, na vrchní pak stojí za pozornost infra senzor pro ovládání domácí elektroniky. Jinak je zde ještě pár otvorů pro mikrofony a samozřejmě i dolní reproduktor.
Stereo je zde řešeno poměrně dobře. Výstup je relativně vyvážený, hlasitý, a dokonce jsem pocítil i nějaké basy. V rukách cítíte i samotný zvuk, pokud dáte hlasitost vysoko. V tomto případě OnePlus 15R rozhodně patří k těm lepším kouskům a byl jsem spokojen.
Displej
Výrobce se chlubí u displeje 165Hz obnovovací frekvencí, což je sice krásná hodnota, ale není nastavena primárně. Mobil jí dosahuje jen u vybraných her a případně aplikací. To samé platí i u 144 Hz, ale jinak panel pracuje na hodnotách 60/90/120 Hz. Variabilní technologie zde není. Jas dosahuje běžné hodnoty na 1800 nitů, což není nějaké extrémní maximum na současném trhu, ale je jasný dostatečně a vždy jsem byl spokojen, i na přímém denním světle.
Rámečky jsou velmi tenké a řekl bych, že i rovnoměrné po celém obvodu. Displej má ale 6,83 palců, což je tedy pro mě pádlo. Myslím si, že by OnePlus mělo trochu zapracovat na detekci nechtěných doteků displeje, nebo spíše dlaně jako takové. Konkrétně jde o situaci, kdy se snažíte jednou rukou dosáhnout na horní prvek. V takém případě se dlaň může dotknou okraje displeje, takže mobil zaregistruje dotyk a tím znemožní kliknutí prstem. Sem tam se to stávalo, takže by to chtělo asi jen vyladění systému.
Perfektní čtečka
Mnozí výrobci umisťují čtečku otisků prstů příliš dolů, takže když chcete mobil odemknout, musíte palec dát do relativně nepřirozené polohy. OnePlus 15R má ale čtečku umístěnou výše, takže dosažení palce bylo pohodlné. Snad toto zavedou všichni výrobci a nebude se to objevovat jen u dražších mobilů.
Samotná čtečka je ultrasonická, takže vás v noci neoslní. S touto technologií je spojena i její rychlost a přesnost. Zde jednoduše budete spokojeni a ani si nebudete muset prst registrovat dvakrát pro zvýšení přesnosti. Vlhké a ani mokré prsty nějak nevadily.
Systém uspokojí
K nadstavbám mám vždy nějaké připomínky a jsem raději, když výrobci nechají Android v jeho přirozené podobě. Jsem raději, pokud funkce od výrobců jsou zakomponované jako moduly. OnePlus 15R má svou nadstavbu, což se projevuje na launcheru. Trochu jinak je řešený seznam aplikací, otevírání složení a uspořádání prvků v notifikační liště.
V základním nastavení se mi například nelíbí řešení vysouvání notifikační lišty, jelikož gestem na pravé straně stáhnete panel rychlého spuštění, na levé pak notifikace. To se dá naštěstí změnit a vrátit původní systém, kdy jedno stažení ukáže notifikace, druhé pak rychlé zkratky, a je jedno, na které straně uděláte gesto.
OxygenOS je doplněný o bonusové aplikace a funkce, ale jinak bych neřekl, že má mobil problém s bloatwarem, tedy zbytečnými aplikacemi jako jiní výrobci. Co se týče rychlosti a stability, zde jsem si nestěžoval. Jsem i rád za širší možnosti nastavení dedikovaného tlačítka. Není jednoduše zamknuté na jednu činnost. Na co jsem si zatím nezvykl, jsou AI aplikace od OnePlus, jako je myšlenkový prostor, případně jejich verze překladače. AI záznamník vypadá použitelné, ale na nějaký přepis asi zapomeňte, jelikož čeština není podporována.
Není to ořezávátko
Kde se lehce šetřilo, je samotný procesor, jelikož zde nenajdete Elite verzi od Qualcommu. Byl použit i tak nový čip Snapdragon 8 Gen 5. I při delším hraní her (běžných) se ani nezapotí a celkově poskytuje solidní výkon a má dobře řešený odvod tepla. Ve své podstatě jsem se nedostal do momentu, kdy by byl mobil víc horký. Maximálně jsem ho udělal vlažným, ale velmi mírně.
Co více oceňuji, a zmiňoval jsem to i u modelu OnePlus 15, je WiFi čip. I OnePlus 15R má velmi solidní dosah a v oblastech, kde jsem měl slabší signál, tak u tohoto kousku jsem indikoval silnější. Dokáže líp pracovat se signálem a držet ho po delší dobu a na o něco delší vzdálenost. Pokud se tedy pohybujete v místech, kde jste připojeni hlavně na WiFi, oceníte tuto vlastnost.
Specifikace OnePlus 15R
- displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
- dual SIM: Dual Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
- přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- stereo
- IP66/68/69/69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení
Baterie nastavuje nový standard
OnePlus 15R je levnější než hlavní top model, takže byste očekávali, stejně jako já, že dost specifikací bude na nižší úrovni, ale není tomu tak. V případě baterie se nabízí o 100 mAh více. V útrobách mobilu je tedy 7400 mAh. Ano, byla použita nová křemíkovo-uhlíková technologie. Nejde ale jen o nějaké marketingové číslo. OnePlus 15R opravdu vydrží mnoho, a i když dáte mobil na hraní nějakému dítěti, ani po pár hodinách nemusíte hledat nabíječku.
Pokud neholdujete hraní her, nekonečnému skrolování na sociálních sítích, asi s mobilem uděláte tři dny bez nějakých větších komplikacích. Samozřejmě to záleží na tom, co s mobilem děláte a jak jste nároční, ale zde vám jednoduše nedojde energie v polovině dne, ani večer. I u OnePlus 15R si dovolím říci, že dřív dojde energie vám než mobilu.
Je trochu škoda, že si smartphone nevysloužil bezdrátové nabíjení, ani nějaké pomalejší, ale je to pochopitelné vzhledem k tomu, že výrobce chtěl nastavit nižší cenu. Co se týče běžného nabíjení, je podporována až 80W technologie.
Fotografický základ?
Ústupku kvůli ceně jsou například u procesoru nebo způsobu nabíjení, ale ten nejvýraznější je u fotografických možností. Jednak zde není dedikovaný senzor se zoomem. Navíc i ultra širokoúhlý snímač nemá nějak velké rozlišení. Zde bych řekl, že 8 MPx je jednoduše málo. Abyste si udělali velmi široký záběr, tak potřebujete více světla. Za zhoršených podmínek jednoduše neuděláte perfektní snímek, ani s využitím AI. Když se bavíme o AI vylepšení, OnePlus integrovalo své řešení, které se snaží vylepšovat snímky, ale nijak drasticky.
Například jsem si všiml, že umí dobře opravit fotku, pokud se objekt nebo já lehce pohnul. Rozmazání opravil dobře, ale funguje to jen u mírného rozostření. Hlavní foťák má poměrně standardní specifikace a výsledné snímky jsou dobré. OnePlus 15R umí vykouzlit velmi použitelné snímky, ale nezapadne do kategorie fotomobilů.
Ukázkové snímky
Zhodnocení OnePlus 15R
OnePlus 15R má své místo na trhu a při zběžném pohledu na specifikace byste si řekli, že to nebude mít jednoduché. Asi bych řekl, že ho lehce sráží slabší fotografická výbava, hlavně když ve stejné cenové kategorii najdete mobily i s teleobjektivem a lepším ultra širokoúhlým snímačem. V displejích je konkurence vyrovnaná. Je zde ale jedna věc, která stále není standardem, a to ani u top modelů.
Samozřejmě myslím baterii, tedy kapacitu a výdrž na jedno nabití. OnePlus 15R je jednoduše držák a nezklame vás ani při náročném dnu. Powerbanku můžete v podstatě zahodit, jelikož má dost energie na sdílení. Zde je jeho hlavní přednost a hlavní důvod k doporučení. Ve spojení s výkonem a vyladěností systému to je velmi dobrá kombinace.
Kvůli fotkám si OnePlus 15R kupovat nebudete. Zde se jen snaží držet krok. Pokud vám jde i o samotné provedení, a nechcete něco, co musíte každou chvíli leštit, matné provedení zaujme. Jen si dejte pozor na prstýnky. Ty asi zanechají nějaké šmouhy, ale zbavíte se jich jednoduše.
Klady:
- vynikající výdrž baterie,
- matné provedení zadní strany a boků,
- umístění čtečky otisků prstů,
- kvalitní stereo reproduktory.
Zápory:
- slabší fotografická výbava, zejména absence teleobjektivu a nízké rozlišení ultraširokoúhlého snímače,
- displej s úhlopříčkou 6,83 palců může být pro někoho příliš velký,
- chybí bezdrátové nabíjení.
