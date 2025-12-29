OPPO Reno14 5G, ZTE Blade A36 a DOOGEE Blade20 Turbo 5G: Novinky v obchodech #1

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

OPPO Reno14 5G

Reno série není běžná na našem trhu, ale sem tam se objeví některý model. Nyní zde máme OPPO Reno14 5G, tedy zástupce střední třídy se slušnou kapacitou baterie, vysokou odolností a slušnou výbavou.

Specifikace Oppo Reno14

  • displej: 6,59 palců, 2760 × 1256 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 1200 nitů, OPPO Crystal Shield Glass
  • procesor: Dimensity 8350
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 3.1
  • Android 15 + ColorOS 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 8 MPx, 112º
      • 50 MPx, 3.5x zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • USB Type-C audio, stereo
  • IP66 + IP68 + IP69
  • rozměry: 157,90 × 74,73 x 7,32 mm; 187 gramů
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
  • baterie: 6000 mAh + 80W

ZTE Blade A36

Sem tam se na našem trhu objeví i mobily ZTE, jako například nyní základní kousek ZTE Blade A36. Zde jde hlavně o nízkou cenu, čemuž odpovídá i samotná výbava.

Specifikace ZTE Blade A36

  • displej: 6,75 palců IPS LCD, 90 Hz, 720 × 1600 pixelů
  • procesor: Unisoc T7200 (12 nm)
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní, AF)
      • pomocný senzor
    • přední: 5 Mpx
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, USB-C, 3,5mm jack
  • rozměry a hmotnost: 167,6 × 77,4 × 8,3 mm
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 10W nabíjení

DOOGEE Blade20 Turbo 5G

Poslední novinka na českém trhu láká zejména na velikost baterie a odolnost, ale jedná se o cvalíka. Tloušťka dosahuje na 15,8 mm a hmotnost překračuje tři sta gramů.

Specifikace DOOGEE Blade20 Turbo 5G

  • displej: 6,67 palců, 1612 x 720 pixelů, 90 Hz, Gorilla Glass 5
  • procesor: Dimensity 7050 (8 jader, 2,6 GHz)
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Dual SIM + paměťová karta
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (f/1.8)
      • 2 Mpx (makro)
    • přední: 16 Mpx
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO
  • rozměry a hmotnost: tloušťka 15,8 mm, 333 gramů
  • baterie a nabíjení: 10 300 mAh, reverzní nabíjení

