Samsung The Freestyle+: nový přenosný projektor s AI, který promění každou místnost v domácí kino

5. 1. 2026
• 5. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: Samsung

Samsung představil nový přenosný projektor The Freestyle+ s umělou inteligencí, který přináší vyšší jas, chytré funkce a větší flexibilitu při sledování obsahu. Novinka míří na globální trh a bude jedním z hlavních taháků značky na veletrhu CES 2026 v Las Vegas, který začíná již za dva dny.

Nový projektor Samsung The Freestyle+

Základem nového projektoru je technologie AI OptiScreen, která se automaticky přizpůsobí prostoru i typu promítací plochy. Díky tomu je sledování obsahu pohodlné i na nerovných, barevných nebo šikmých plochách, a to bez složitého nastavování.

Mezi klíčové funkce patří:

  • 3D Auto Keystone: automatická korekce perspektivy i při promítání na šikmé nebo nerovné plochy (např. roh místnosti nebo závěs)
  • Real-time Focus: ostření v reálném čase i při pohybu zařízení
  • Screen Fit: automatické přizpůsobení velikosti obrazu podle promítací plochy nebo plátna
  • Wall Calibration: kalibrace barev obrazu podle barvy a textury zdi pro čistější zobrazení
Samsung TVs and Displays Freestyle Samsung Unveils The Freestyle Ahead of CES 2026 Main1 1000x750x

Zdroj: Samsung

Tuto technologii doplňuje Vision AI Companion – integrovaný hlasový asistent založený na vylepšené verzi Bixby napojený na AI služby třetích stran. Uživatelé tak mohou komunikovat s projektorem přirozeným jazykem a ovládat jej podobně jako chytrý televizor.

Kompaktní, výkonný a připravený na cesty

The Freestyle+ si zachovává kompaktní válcovité tělo s možností rotace o 180°, takže lze promítat na stěnu, strop nebo podlahu bez nutnosti montáže. Díky jasu 430 lumenů (téměř dvojnásobek oproti předchozí generaci) je obraz jasný a dobře viditelný i v běžně osvětlených místnostech. S hmotností, která umožňuje snadné přenášení mezi místnostmi, a možností napájení z powerbanky je projektor ideální volbou pro ty, kteří chtějí sledovat filmy nebo hrát hry i mimo domov.

Díky integrovanému přístupu k platformě Samsung TV Plus, podporovaným OTT službám a Samsung Gaming Hub umožňuje projektor okamžité streamování filmů, seriálů i her bez nutnosti připojení dalších zařízení.

Zvuk zajišťuje 360° reproduktor s vylepšeným laděním pro plnější zvukový projev. Projektor navíc podporuje technologii Q-Symphony, která umožňuje synchronizaci zvuku s kompatibilními soundbary Samsung, čímž vzniká prostorovější a dynamičtější zvuková kulisa.

Nový projektor Samsung Freestyle+ bude k vidění na veletrhu CES 2026 a do prodeje vstoupí v průběhu prvního pololetí letošního roku.

Zdroj: news.samsung.com

