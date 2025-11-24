Nově v českých obchodech – OnePlus a Huawei Pura

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
OnePlus 15
Specifikace OnePlus 15
- displej: 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů, 1-120 Hz (až 165 Hz), 1800 nitů (min. 1 nit)
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra/Ultra+
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android 16 + OxygenOS 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3,5x zoom, OIS
- 50 MPx, 116°
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69, IP69K
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NFC, USB 3.2 Gen 1,
- rozměry:
- Infinite Black/Ultra Violet: 161,4 x 76,7 x 8,2 mm; 215 gramů
- Sand Storm: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm; 211 gramů
- baterie: 7300 mAh + 120 W USB C, 50W bezdrátově
Huawei Pura 80 Pro
Huawei Pura 80 Pro není absolutní novinka, ale dostupnost v našich končinách také není nějak obvyklá. Tento kousek by se mohl řadit mezi top modely, ale je nutné brát v potaz, že zde chybí podpora pro 5G a také není vybaven Google aplikacemi.HEUREKAHUAWEI Pura 80 Pro...Cena od 36 915 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Pura 80 Pro
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 48 MPx, teleobjektiv, OIS
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
