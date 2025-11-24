Představen Nothing OS 4.0 s Androidem 16, aktualizace míří na první zařízení

Představen Nothing OS 4.0 s Androidem 16, aktualizace míří na první zařízení
2025-11-24T16:00:35+01:00
24. 11. 2025

Zdroj: Nothing

Některé společnosti již aktualizují své mobily delší dobu na Android 16, jiné se k tomu teprve chystají. Nyní zde máme nejen představení Nothing OS 4.0 pro smartphony této značky.

Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Nothing OS 4.0

Samozřejmostí u Nothing OS 4.0 je systém Android 16. Sice byla tato verze uvedena před několika měsíci, ale firma musela udělat své vlastní modifikace, i v rámci designu. Navíc se jedná o relativně menšího výrobce s omezenějšími zdroji. I tak se jedná o dobrou zprávu, že aktualizace spouští ještě v tomto roce.

Společnost nám poskytla hlavní body nového systému, tedy samotné nadstavby:

  • Živé aktualizace přes Glyph rozhraní
    • Živé aktualizace (vylepšení notifikace, které zobrazují aktuální stav/dění) přinášejí informace o jízdě, doručení a časovači přímo na vaší obrazovku a rozhraní Glyph. Sjednocují zamykací obrazovku, oznámení a světelné signály pro snadné sledování průběhu aniž byste museli otevírat aplikaci.
    • Jakákoliv aplikace, která podporuje funkci Android 16 živých aktualizací bude nyní podporovat funkci Glyph Progress od Nothingu. To znamená mnohem větší podpora aplikací než dříve
  • Extra tmavý režim 
  • Nový extra tmavý režim, prohlubuje černou barvu, zlepšuje kontrast a snižuje spotřebu energie v celém systému.
    • Přináší klidnější a soustředění vzhled oznámení, rychlých nastavení a zásuvky aplikací, čímž zvyšuje pohodlí a viditelnost při slabém okolním osvětlení.
    • Nyní se rozšiřuje i na aplikace od výrobce jako jsou Essential Space, Launcher a brzdy bude následovat další integrace.
  • Animace interakcí
    • Nothing OS 4.0 značně vylepšuje pocit z fungování systému. Každý dotek, přejetí prstem a gesto nyní reaguje s větší hloubkou a citlivostí.
  • Haptická odezva při dosažení maximální a minimální hlasitosti
    • Při nastavování hlasitosti se nyní při dosažení maximální a minimální hodnoty objeví jemná haptická odezva. Poskytne tak okamžitou fyzickou odezvu, aniž byste se museli koukat na obrazovku.
  • Animace otevírání a zavírání aplikací
    • Otevírání a zavírání aplikací je nyní plynulejší a působivější. Pozadí domovské obrazovky se jemně zvětšuje nebo zmenšuje a tím vytváří pocit hloubky a propojení.
  • Vylepšené interakce s oznámeními
    • Každý pohyb s sebou nese jemný pocit váhy a zpětné odezvy, čímž vytváří plynulé a citlivé ovládání v celém rozhraní.
  • Více velikostí widgetů
    • Navrhněte si domovskou obrazovku dle svých představ. Nové rozložení 1×1 a 2×1 pro počasí, krokoměr a čas strávený na obrazovce umožní vytvořit vyvážené nastavení, které zobrazuje to nejdůležitější a zároveň zabírá minimální prostor.
  • Pop-up View
    • Nyní lze otevřít dvě plovoucí aplikace najednou a přepínat mezi nimi pomocí jednoduchých gest. Přejetím prstem nahoru od spodní části obrazovky se aplikaci minimalizuje, přejetím dolů se rozbalí na celou obrazovku.
  • Skryté ikony
    • Udržujte si své rozložení přehledné a osobní. Můžete skrýt libovolnou aplikaci z nabídky aplikací a přitom k ní mít přístup pouhým přejetím prstem.

Jsou zde i speciální modifikace pro aktuální top model Nothing Phone (3):

  • Flip to Glyph (rychlý a intuitivní způsob, jak přepnout telefon do tichého režimu, přičemž notifikace a hovory jsou indikovány pouze vizuálně pomocí zadního Glyph rozhraní)
  • vylepšený Pocket Mode (zabránění nechtěným dotykům)
  • nové Glyph Toys – jako Hourglass (přesýpací hodiny) a Lunar Cycle
  • Glyph Mirror Selfie (možnost fotit zadním fotoaparátem selfie tím, že náhled fotoaparátu se zobrazuje v Glyph Matrix) nyní umožňuje uživatelům uložit originální i tečkovanou fotografii. 

Kompletní přehled a porovnání grafických a funkčních změn najdete na stránkách komunity tohoto výrobce. Nová verze nadstavby s Android 16 je již dostupná pro Nothing Phone (3). Další zařízení budou následovat, některé si budou muset počkat na začátek příštího roku.

Zdroj: Tisková zpráva

