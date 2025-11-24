Představen Nothing OS 4.0 s Androidem 16, aktualizace míří na první zařízení

Zdroj: Nothing
Některé společnosti již aktualizují své mobily delší dobu na Android 16, jiné se k tomu teprve chystají. Nyní zde máme nejen představení Nothing OS 4.0 pro smartphony této značky.
Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Nothing OS 4.0
Samozřejmostí u Nothing OS 4.0 je systém Android 16. Sice byla tato verze uvedena před několika měsíci, ale firma musela udělat své vlastní modifikace, i v rámci designu. Navíc se jedná o relativně menšího výrobce s omezenějšími zdroji. I tak se jedná o dobrou zprávu, že aktualizace spouští ještě v tomto roce.
Společnost nám poskytla hlavní body nového systému, tedy samotné nadstavby:
- Živé aktualizace přes Glyph rozhraní
- Živé aktualizace (vylepšení notifikace, které zobrazují aktuální stav/dění) přinášejí informace o jízdě, doručení a časovači přímo na vaší obrazovku a rozhraní Glyph. Sjednocují zamykací obrazovku, oznámení a světelné signály pro snadné sledování průběhu aniž byste museli otevírat aplikaci.
- Jakákoliv aplikace, která podporuje funkci Android 16 živých aktualizací bude nyní podporovat funkci Glyph Progress od Nothingu. To znamená mnohem větší podpora aplikací než dříve
- Extra tmavý režim
- Nový extra tmavý režim, prohlubuje černou barvu, zlepšuje kontrast a snižuje spotřebu energie v celém systému.
- Přináší klidnější a soustředění vzhled oznámení, rychlých nastavení a zásuvky aplikací, čímž zvyšuje pohodlí a viditelnost při slabém okolním osvětlení.
- Nyní se rozšiřuje i na aplikace od výrobce jako jsou Essential Space, Launcher a brzdy bude následovat další integrace.
- Animace interakcí
- Nothing OS 4.0 značně vylepšuje pocit z fungování systému. Každý dotek, přejetí prstem a gesto nyní reaguje s větší hloubkou a citlivostí.
- Haptická odezva při dosažení maximální a minimální hlasitosti
- Při nastavování hlasitosti se nyní při dosažení maximální a minimální hodnoty objeví jemná haptická odezva. Poskytne tak okamžitou fyzickou odezvu, aniž byste se museli koukat na obrazovku.
- Animace otevírání a zavírání aplikací
- Otevírání a zavírání aplikací je nyní plynulejší a působivější. Pozadí domovské obrazovky se jemně zvětšuje nebo zmenšuje a tím vytváří pocit hloubky a propojení.
- Vylepšené interakce s oznámeními
- Každý pohyb s sebou nese jemný pocit váhy a zpětné odezvy, čímž vytváří plynulé a citlivé ovládání v celém rozhraní.
- Více velikostí widgetů
- Navrhněte si domovskou obrazovku dle svých představ. Nové rozložení 1×1 a 2×1 pro počasí, krokoměr a čas strávený na obrazovce umožní vytvořit vyvážené nastavení, které zobrazuje to nejdůležitější a zároveň zabírá minimální prostor.
- Pop-up View
- Nyní lze otevřít dvě plovoucí aplikace najednou a přepínat mezi nimi pomocí jednoduchých gest. Přejetím prstem nahoru od spodní části obrazovky se aplikaci minimalizuje, přejetím dolů se rozbalí na celou obrazovku.
- Skryté ikony
- Udržujte si své rozložení přehledné a osobní. Můžete skrýt libovolnou aplikaci z nabídky aplikací a přitom k ní mít přístup pouhým přejetím prstem.
Jsou zde i speciální modifikace pro aktuální top model Nothing Phone (3):
- Flip to Glyph (rychlý a intuitivní způsob, jak přepnout telefon do tichého režimu, přičemž notifikace a hovory jsou indikovány pouze vizuálně pomocí zadního Glyph rozhraní)
- vylepšený Pocket Mode (zabránění nechtěným dotykům)
- nové Glyph Toys – jako Hourglass (přesýpací hodiny) a Lunar Cycle
- Glyph Mirror Selfie (možnost fotit zadním fotoaparátem selfie tím, že náhled fotoaparátu se zobrazuje v Glyph Matrix) nyní umožňuje uživatelům uložit originální i tečkovanou fotografii.
Kompletní přehled a porovnání grafických a funkčních změn najdete na stránkách komunity tohoto výrobce. Nová verze nadstavby s Android 16 je již dostupná pro Nothing Phone (3). Další zařízení budou následovat, některé si budou muset počkat na začátek příštího roku.
Zdroj: Tisková zpráva
