Nově v českých obchodech – Edge, King Kong, Pura

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Motorola Edge 50 Fusion

Dnes nezačneme novinkou, ale starším mobilem Edge 50 Fusion od Motoroly, kter se tak trochu vrací do prodeje s novou cenou. Když přišel na trh, stál 11 999 Kč, ale jednalo se o 512GB verzi. Dnes je 128GB varianta k dispozici za cenu pod čtyři tisíce, díky čemuž se jedná o velmi zajímavý mobil s takovou výbavou.

Specifikace Motorola Edge 50 Fusion

  • displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů, pOLED, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 2
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
  • Android 14
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, 120°
    • přední – 32 MPx
  • IP68
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • stereo
  • 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, UWB, USB C, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
  • rozměry: 161,9 x 73,1 x 7,9 mm; 174,9 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 68 W

Huawei Pura 80 Pro

Současně se objevuje v obchodech aktuální top modelová řada od Huawei. Konkrétně se jedná o model Huawei Pura 80 Pro, který má velmi dobrou výbavu, jen tedy nepodporuje 5G a má svůj vlastní operační systém, nikoliv Android.

Specifikace Huawei Pura 80 Pro

  • displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
      • 48 MPx, teleobjektiv, OIS
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13 MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově

T Phone 2 Pro Blue

Mobil T Phone 2 Pro (recenze) rozhodně není novinka, ale vidíme, že T-Mobile se už nespoléhá jen na své prodejní kanály a zařazuje novinku i na Heureku, aby tento kousek dostal k více lidem. I přes svou cenu a specifikace vychází lépe Motorola výše.

Specifikace T Phone 2 Pro

  • displej: 6,8 palců, FHD+, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 1
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB + microSD
  • Android 14
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 5 MPx
      • 2 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • IP54
  • 3.5mm jack, NFC
  • baterie: 5000 mAh + 25W, bezdrátové 15 W
  • 2 aktualizace operačního systému (Android 15 a 16), 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR)

CUBOT KingKong Mini

Specifikace CUBOT KingKong Mini

  • displej: 4,7 palců, HD+ (720 x 1600), LCD, 90Hz, Perforated screen
  • procesor: SC T616 Octa core (12nm, 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz)
  • 6 GB / 8 GB RAM (+ 10 GB / 12 GB virtuální rozšíření)
  • úložiště: 128 GB / 256 GB + microSD
  • Android 15
  • Dual Nano SIM (nebo 1 nano SIM + 1 TF karta)
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, AF, LED blesk
    • přední – 16 MPx
  • Boční čtečka otisků prstů
  • MIL-STD-810H, IP68/IP69K
  • NFC, OTG, Gyroskop, Senzor přiblížení, Akcelerometr, Magnetický senzor, Světelný senzor
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, AGPS
  • rozměry: 128,7 × 61 × 16,85 mm; 192 gramů
  • baterie: 4700 mAh

