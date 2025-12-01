Nově v českých obchodech – Edge, King Kong, Pura

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Edge 50 Fusion
Motorola Edge 50 Fusion

Dnes nezačneme novinkou, ale starším mobilem Edge 50 Fusion od Motoroly, kter se tak trochu vrací do prodeje s novou cenou. Když přišel na trh, stál 11 999 Kč, ale jednalo se o 512GB verzi. Dnes je 128GB varianta k dispozici za cenu pod čtyři tisíce, díky čemuž se jedná o velmi zajímavý mobil s takovou výbavou.
Specifikace Motorola Edge 50 Fusion
- displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů, pOLED, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2
- Android 14
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, 120°
- přední – 32 MPx
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, UWB, USB C, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
- rozměry: 161,9 x 73,1 x 7,9 mm; 174,9 gramů
- baterie: 5000 mAh + 68 W
Huawei Pura 80 Pro
Současně se objevuje v obchodech aktuální top modelová řada od Huawei. Konkrétně se jedná o model Huawei Pura 80 Pro, který má velmi dobrou výbavu, jen tedy nepodporuje 5G a má svůj vlastní operační systém, nikoliv Android.HEUREKAHUAWEI Pura 80 Pro...Cena od 25 581 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Pura 80 Pro
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 48 MPx, teleobjektiv, OIS
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
T Phone 2 Pro Blue
Mobil T Phone 2 Pro (recenze) rozhodně není novinka, ale vidíme, že T-Mobile se už nespoléhá jen na své prodejní kanály a zařazuje novinku i na Heureku, aby tento kousek dostal k více lidem. I přes svou cenu a specifikace vychází lépe Motorola výše.HEUREKAT Phone 2 Pro BlueCena od 4 599 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace T Phone 2 Pro
- displej: 6,8 palců, FHD+, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 14
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 5 MPx
- 2 MPx
- 2 MPx
- přední – 16 MPx
- čtečka otisků prstů
- IP54
- 3.5mm jack, NFC
- baterie: 5000 mAh + 25W, bezdrátové 15 W
- 2 aktualizace operačního systému (Android 15 a 16), 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR)
CUBOT KingKong Mini
Specifikace CUBOT KingKong Mini
- displej: 4,7 palců, HD+ (720 x 1600), LCD, 90Hz, Perforated screen
- procesor: SC T616 Octa core (12nm, 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz)
- 6 GB / 8 GB RAM (+ 10 GB / 12 GB virtuální rozšíření)
- úložiště: 128 GB / 256 GB + microSD
- Android 15
- Dual Nano SIM (nebo 1 nano SIM + 1 TF karta)
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, AF, LED blesk
- přední – 16 MPx
- Boční čtečka otisků prstů
- MIL-STD-810H, IP68/IP69K
- NFC, OTG, Gyroskop, Senzor přiblížení, Akcelerometr, Magnetický senzor, Světelný senzor
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, AGPS
- rozměry: 128,7 × 61 × 16,85 mm; 192 gramů
- baterie: 4700 mAh
