O2 láká na možnost získání druhého zařízení za korunu a navyšuje počet Dat naplno

Mobilní operátoři již představili některé své vánoční nabídky, ale nesmí se zapomenout na akci nazvanou Black Friday, která se tedy ani nepořádá v jeden den, jako spíše během několika týdnů. Tentokrát má ale O2 poměrně zajímavou akci, která může pomoci s řešením dárků.
Druhé zařízení za korunu
O2 sem tam má akci, v rámci které můžete získat druhé zařízení za korunu, což je i dnešní případ. Konkrétně se nabízí Honor 400 5G a k tomu Honor 400 Smart za 1 Kč. O2 k tomu dá ještě za 1 Kč O2 tag pro sledování. Výsledná cena za tato tři zařízení je pak 10 991 Kč. Je zde i nabídka Motorola Edge 60 Neo + Motorola Moto G35 5G + O2 tag za 9 989 Kč. Dobrou zprávou je, že pro pořízení těchto sestav nemusíte být klienty operátora.
Zde ale nabídka O2 nekončí. Nabízí i podobnou akci u příslušenství, ale zde jde spíše o páry. Navíc v aplikaci Moje 02 jde si nechat vygenerovat kupon navíc, takže je to navíc i se slevou pro klienty operátora:
- Sluchátka O2 pods 2024 (bílá nebo černá) – k nim získají zájemci druhý pár jen za 1 Kč a po dvoustovkové slevě v Moje O2 vyjdou oboje na 500 Kč.
- Reproduktor O2 beam (šedý) – stejně jako u sluchátek dostanou zájemci druhý kus za symbolickou korunu, a po stovkové slevě v Moje O2 vyjdou dva na 500 Kč.
- Lokalizační čipy O2 tag (pro Apple i Android) – balení o třech kusech je nyní o 100 Kč levnější a navíc k němu zákazník získá další trojbalení za 1 Kč. Celkem tedy získá šest O2 tagů za 900 Kč.
Operátor ale myslí i na své klienty, kterým dává dvojnásobné množství Dat naplno do 30. prosince tohoto roku. Co se týče akce druhého zařízení za jednu korunu, tak je platná do 7. prosince, nebo do vyprodání zásob.
