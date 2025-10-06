Revoluční zařízení, na kterém pracují OpenAI a Jony Ive, nabírá zpoždění

Marc Newson a Jony Ive; Zdroj: The New York Times
Představte si zařízení, která vás poslouchá, vidí svět kolem sebe a inteligentně reaguje na to, co se právě děje. To všechno pak zvládá navíc bez jakékoliv obrazovky. To je vize legendárního designéra, kterým je Jony Ive. Jeho spolupráce s OpenAI na revolučním zařízení se ale zatím moc nedaří.
Ambiciózní plány OpenAI a Ivea brzdí technické výzvy
O tom, že Jony Ive, bývalý návrhář zejména známý pro svou práci v Applu, pracuje společně s OpenAI na kusu hardwaru využívajícím umělou inteligenci, jsme vás informovali již před rokem. Tehdy se toho však ještě moc nevědělo a okolí projektu bylo zaplněné nejrůznějšími spekulacemi.
Letos v květnu zakoupila společnost OpenAI startup io, který spolu Ive a Altman (ředitel OpenAI) založili. První zařízení, které má být skutečně revoluční a vzejít právě z této spolupráce, pak mělo na trh vstoupit již v roce 2026. Podle dostupných zdrojů však plány kazí četné technické problémy i otázka soukromí.
Kompaktní zařízení s očekávanou velikostí dlaně by mělo fungovat jako neviditelný asistent. Poslouchat okolí, zachycovat obraz a odpovídat na dotazy. Vývojový tým má ale vůbec problém určit, jakým způsobem zařízení pojmout a zároveň zajistit, aby bylo více užitečné než otravné.
Zdroje pak hovoří i o práci na jakémsi „always on“ režimu, kdy by zařízení samo inteligentně vstupovalo do konverzací. Zde se ale opakuje stejný problém a navíc se naskytá otázka soukromí. Šance na blízké uvedení produktu na trh je tak v tuto chvíli mizivá.
Zdroje: techcrunch.com, dotekomanie.cz, ft.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Anketa: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře