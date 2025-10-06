Tesla již zítra odhalí tajemnou novinku

Zdroj: Electrek
Kalifornská automobilka chystá velké odhalení nového produktu. Na sociální síti X v posledních dnech zveřejnila rovnou dvě nápovědy, které nenechávají fanoušky spát. Jaké novinky bychom se mohli už během zítřka dočkat?
Přijde konečně levný elektromobil?
Tesla na svém oficiálním účtu na sociální síti X v neděli publikovala krátké 9sekundové video s točícím se předmětem, v jehož středu se nachází logo automobilky. Na jeho závěru se pak objevuje datum 7.10., čímž společnost oznámila uvedení nového produktu, které bude spadat na tento den (tedy už zítřek).
Tajemný předmět vyvolal na sítích vlnu diskuzí, v nichž se rozmohly názory, že půjde o větrnou turbínu, nebo se jedná o kryt kola a konečně se dočkáme Roadsteru či očekávaného „levného elektromobilu“. Ještě večer ale Tesla zveřejnila druhé video, které už jasně ukazuje, že opravdu půjde o nový elektromobil. S velkou pravděpodobností pak nyní můžeme dokonce říci, že se dočkáme právě levného elektromobilu.
Podle dostupných zdrojů by se mělo jednat o zjednodušenou verzi nového Modelu Y, která by měla na trh přijít s cenou okolo 35 tisíc dolarů (asi 730 tisíc korun). Tato verze již ostatně byla spatřena při testování nedaleko továrny Giga Texas. „Osekaná ypsilonka“ přijde s upravenou přední maskou, bez panoramatické střechy, s látkovými sedačkami, menším dojezdem a dalšími úpravami.
Právě ona má pak způsobit další průlom v prodejích automobilky, přičemž její výroba by podle odhadů odborníků mohla začít ještě letos. Již zítra se však všechno dopodrobna dozvíme. Měli byste o takový elektromobil zájem?
