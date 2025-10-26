Český Everbot sjednocuje AI pod jednou střechou. Sám vybere ideální model podle zadaného promptu

Česká platforma pro práci s vícero AI nástroji zároveň, Everbot, představuje nejvybavenější AI chat v ČR. Nový AI SuperChat je komplexní nástroj poháněný aktuálními jazykovými modely (LLM). Sám umí po obdržení promptu od uživatele sám zvolí nejvhodnější AI model pro různá zadání a následně vytvoří nejlepší možný výsledek. Díky intuitivnímu rozhraní SuperChatu a řadě funkcí pro práci s obrazovými, zvukovými i textovými soubory zpřístupňuje Everbot pokročilé nástroje umělé inteligence profesionálům i laikům. Everbot je placený nástroj s měsíční částkou od 520 do 2190 Kč. Čím uživatel více platí, tím méně omezení má.
„AI SuperChat je výsledkem našeho dlouhodobého úsilí vytvořit nástroj, který skutečně odpovídá potřebám našich uživatelů. Nabízí funkcionalitu, kterou v takovém rozsahu a kvalitě žádná jiná česká aplikace nepřináší,“ říká Roman Berglowiec, zakladatel a CEO společnosti Everbot.
Nahrávání vlastních souborů a automatický výběr AI modelu
AI SuperChat přináší více než desítku nových funkcí, které výrazně zlepšují uživatelskou zkušenost. Zásadní je funkce automatického výběru modelu, která reflektuje nejnovější vývoj v oboru a doporučí uživateli, jaký model je pro daný úkol nejlepší. Těm, kdo chtějí o modelu rozhodovat sami, pak nechá Everbot nadále možnost volby. Práce s AI se tak pomocí této funkce, tzv. LLM auto-routingu, zjednoduší jak technologickým nadšencům, tak laikům, kteří se na poli AI modelů neorientují.
Mezi klíčové novinky v AI SuperChatu patří také možnost nahrávat různé typy souborů přímo do chatu. Uživatelé mohou nahrávat obrázky, dokumenty (včetně PDF či ODT) i snímky obrazovky z otevřeného okna. Inovací prošla také práce s audio soubory. Uživatelé si nyní mohou zvolit hlas v českém, slovenském či anglickém jazyce, vybrat si některý ze tří stylů a přizpůsobit si režim hovoru podle konkrétních potřeb. K dispozici je obecný konverzační mód, profesionální business režim i specializovaný hovor s e-commerce specialistou.
Přepis nahrávek a propojení s cloudem
SuperChat umožňuje nahrávat zvukové záznamy, ze kterých během chvilky umí vytvořit textový přepis. Uživatelům tak pomůže se zpracováním přednášek, rozhovorů nebo osobních schůzek. Ve stejném chatu pak lze jedním klikem pomocí špičkových AI modelů, jako je například Nano Banana, vygenerovat profesionální fotografie či videa. SuperChat nabízí přímé propojení s cloudovými službami jako Google Drive a Microsoft OneDrive, což umožňuje snadný přístup k souborům v nich uložených.
Everbot je dle šéfa firmy víc než jen hromádka funkcí. Jde o celý ekosystém, kde máš ty nejlepší AI nástroje pohromadě na jednom místě. Díky tomu, jak plynule spojuje různé AI technologie v jediném rozhraní, už není potřeba překlikávat mezi jednotlivými aplikacemi napříč nabídkou v umělé inteligenci. Skrze nedávno získané investici firma plánuje rozšířit svůj vývojový tým a expandovat do dalších evropských zemí, s cílem stát se lídrem na evropském trhu.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře