Polar Loop je nový fitness náramek bez displeje a bez předplatného, který sleduje vaše zdraví 24/7

Společnost Polar, známá svými sportovními a zdravotními nositelnými zařízeními, představila Polar Loop – svůj vůbec první pasivní náramek pro nepřetržité sledování zdraví a aktivity. Tento minimalistický nositelný pomocník přichází jako přímá konkurence náramku Whoop, ale na rozdíl od něj nevyžaduje žádné měsíční předplatné.
Lopp je nový chytrý náramek od Polaru
Polar Loop váží pouhých 29 gramů, díky čemuž je ideální pro nepřetržité nošení – ve dne i v noci. Samotný náramek je vyrobený z textilu a bude k dispozici ve třech barevných variantách při spuštění Greige Sand, Night Black a Brown Copper. K nim se později připojí dalších šest barevných provedení. Náramek se uzavírá pomocí nerezové přezky, která zároveň ukrývá senzor Polar Precision Prime pro měření životních funkcí.
Na rozdíl od běžných chytrých hodinek nebo náramků Polar Loop nemá displej. Je navržen jako pasivní zařízení, které tichým způsobem sleduje tepovou frekvenci, denní aktivitu a počet kroků, kvalitu spánku, regeneraci a tréninkovou zátěž. Všechna data se synchronizují s aplikací Polar Flow která je k dispozici pro Android a iOS, bez nutnosti placeného přístupu.
Polar uvádí, že Loop vydrží až 8 dní na jedno nabití, což je velmi slušná hodnota pro zařízení zaměřené na neustálý monitoring. Zařízení jednoduše nabijete a začleníte do každodenní rutiny. Polar Loop si již nyní můžete předobjednat na oficiálním webu výrobce. V Evropě bude stát přibližně 179,90 eur (zhruba 4 400 Kč).
