Vstupenka do řady Galaxy S25, model S25 FE přichází, jaký je?

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie
Samsung dnes na veletrhu IFA představil nový FE model. Ten přímo navazuje na předchůdce a má se jednat o jakousi vstupenku do řady Galaxy S25. Co přináší tento nový model S25 FE této populární řady? A na kolik v Česku vyjde? My ho v předstihu měli možnost osahat a nafotit, tak se na něj pojďme podívat.
Galaxy S25 FE
Design je letos zase o kousek prémiovější, čemuž za mě dost pomáhá matné zadní sklo. To bylo ještě vloni lesklé. Potěší tenčí rámečky, jakkoliv brada pod displejem je stále maličko větší než ostatní rámečky.
Pochvalu si zaslouží výrobce za poměrně velké snížení hmotnosti o 11 procent na 190 gramů. Galaxy S25 FE tak vzhledem k velikosti patří spíše mezi ty lehčí smartphony. Telefon je také o 8 procent tenčí s tloušťkou 7,4 milimetru. Na obou stranách nalezneme krycí sklo Gorilla Glass Victus+, rám je potom hliníkový.
Voděodolnost stále nabízí certifikaci IP68, takže nějaká ta voda není problém. Samotný vzhled a design pravděpodobně už nikoho nepřekvapí, novinka vypadá jako skoro každý Samsung telefon z letošního roku. To má samozřejmě svoje výhody, výrobce si buduje svoji identitu, ale za mě už to začíná být trochu nuda. Tak snad příští rok korejský výrobce design už trochu obmění.
Nové jsou barevné varianty, zelená a žlutá byla nahrazena tmavě modrou a bílou. Za mě vypadají všechny barvy skvěle a elegantně.
Čtečka otisků prstů je stále optická, to je jeden z rozdílů ve srovnání s dražšími modely Galaxy S25. Potěší podpora bezdrátového nabíjení výkonem 15 W se standardem Qi2 Ready. Magnety tak v těle zařízení nejsou.
Baterie mírně narostla na 4900 mAh a drátově nabíjet lze výkonem až 45 W. Hnacím motorem je letos opět čip Exynos. Tentokrát už ale výrobce nesáhl po podtaktované verzi 2400e, ale máme tu plný Exynos 2400. Nárůst výkonu bude ale pravděpodobně celkem malý, to se nicméně dozvíme až z benchmarků a praxe. Možná mohl výrobce sáhnout už po letošním 3nm Exynosu 2500, ten má třeba přeci jen dražší Flip7. Hráči u letošní generace nicméně ocení o deset procent větší chladič.
Displej nabízí úhlopříčku 6,7 palce, čímž velikostí odpovídá Galaxy S25+. Oproti tomuto vyššímu modelu zde nemáme LTPO panel a maximální jas je něco nižší. Stále je to ale velmi pěkných 1900 nitů, stejně jako u Galaxy S24 FE.
Fotoaparáty jsou na zádech celkem tři, přičemž zde k výraznějším změnám nedošlo. Stále tu máme populární kombinace hlavní, ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Ty první dva jsou dle slov Samsungu převzaty z větších S25, teleobjektiv je pak naopak stejný a o něco slabší z S24 FE.
Systémem je Android 16 s nadstavbou OneUI8. Dokonce se tak jedná o první model řady S25 s touto verzí systému. Podpora je i zde příkladná a výrobce slibuje 7 let (do konce srpna 2032) jak bezpečnostních, tak velkých aktualizací.
Samozřejmě by to nebyl Samsung aby nedával nějaké bonusy k objednávkám. Do 30. Září tu bude výkupní bonus a odměna za recenzi v podobě sluchátek Galaxy Buds3 FE (platí jen pro prvních pár set lidí). K tomu navíc dostanete 6 měsíců Google AI Pro.
Cenovka startuje na 18 799 Kč, s využitím bonusu k výkupu pak vlastně 15 299 Kč.
- 128 + 8 GB – 18 799 Kč
- 256 + 8 GB – 20 399 Kč
- 512 + 8 GB – 23 399 Kč
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
První dojmy na top nové tablety Samsung Tab S11 a S11 Ultra [preview]
Otestovali jsme chytrou televizi Thomson Google TV QLED Pro
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře