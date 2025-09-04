Vstupenka do řady Galaxy S25, model S25 FE přichází, jaký je?

2025-09-04T11:30:14+02:00
• 4. 9. 2025#Android

Galaxy S25 FE

Samsung dnes na veletrhu IFA představil nový FE model. Ten přímo navazuje na předchůdce a má se jednat o jakousi vstupenku do řady Galaxy S25. Co přináší tento nový model S25 FE této populární řady? A na kolik v Česku vyjde? My ho v předstihu měli možnost osahat a nafotit, tak se na něj pojďme podívat.

Galaxy S25 FE

Design je letos zase o kousek prémiovější, čemuž za mě dost pomáhá matné zadní sklo. To bylo ještě vloni lesklé. Potěší tenčí rámečky, jakkoliv brada pod displejem je stále maličko větší než ostatní rámečky.

IMG 3783 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Pochvalu si zaslouží výrobce za poměrně velké snížení hmotnosti o 11 procent na 190 gramů. Galaxy S25 FE tak vzhledem k velikosti patří spíše mezi ty lehčí smartphony. Telefon je také o 8 procent tenčí s tloušťkou 7,4 milimetru. Na obou stranách nalezneme krycí sklo Gorilla Glass Victus+, rám je potom hliníkový.

IMG 3769 5889x3306x IMG 3767 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Voděodolnost stále nabízí certifikaci IP68, takže nějaká ta voda není problém. Samotný vzhled a design pravděpodobně už nikoho nepřekvapí, novinka vypadá jako skoro každý Samsung telefon z letošního roku. To má samozřejmě svoje výhody, výrobce si buduje svoji identitu, ale za mě už to začíná být trochu nuda. Tak snad příští rok korejský výrobce design už trochu obmění.

Nové jsou barevné varianty, zelená a žlutá byla nahrazena tmavě modrou a bílou. Za mě vypadají všechny barvy skvěle a elegantně.

IMG 3729 5545x3113x IMG 3724 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Čtečka otisků prstů je stále optická, to je jeden z rozdílů ve srovnání s dražšími modely Galaxy S25. Potěší podpora bezdrátového nabíjení výkonem 15 W se standardem Qi2 Ready. Magnety tak v těle zařízení nejsou.

Baterie mírně narostla na 4900 mAh a drátově nabíjet lze výkonem až 45 W. Hnacím motorem je letos opět čip Exynos. Tentokrát už ale výrobce nesáhl po podtaktované verzi 2400e, ale máme tu plný Exynos 2400. Nárůst výkonu bude ale pravděpodobně celkem malý, to se nicméně dozvíme až z benchmarků a praxe. Možná mohl výrobce sáhnout už po letošním 3nm Exynosu 2500, ten má třeba přeci jen dražší Flip7. Hráči u letošní generace nicméně ocení o deset procent větší chladič.

IMG 3785 6000x3368x IMG 3786 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Displej nabízí úhlopříčku 6,7 palce, čímž velikostí odpovídá Galaxy S25+. Oproti tomuto vyššímu modelu zde nemáme LTPO panel a maximální jas je něco nižší. Stále je to ale velmi pěkných 1900 nitů, stejně jako u Galaxy S24 FE.

IMG 3770 6000x3368x IMG 3765 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Fotoaparáty jsou na zádech celkem tři, přičemž zde k výraznějším změnám nedošlo. Stále tu máme populární kombinace hlavní, ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Ty první dva jsou dle slov Samsungu převzaty z větších S25, teleobjektiv je pak naopak stejný a o něco slabší z S24 FE.

Systémem je Android 16 s nadstavbou OneUI8. Dokonce se tak jedná o první model řady S25 s touto verzí systému. Podpora je i zde příkladná a výrobce slibuje 7 let (do konce srpna 2032) jak bezpečnostních, tak velkých aktualizací.

IMG 3736 6000x3368x

Galaxy S25 FE; zdroj: Dotekománie

Samozřejmě by to nebyl Samsung aby nedával nějaké bonusy k objednávkám. Do 30. Září tu bude výkupní bonus a odměna za recenzi v podobě sluchátek Galaxy Buds3 FE (platí jen pro prvních pár set lidí). K tomu navíc dostanete 6 měsíců Google AI Pro.
Cenovka startuje na 18 799 Kč, s využitím bonusu k výkupu pak vlastně 15 299 Kč.

  • 128 + 8 GB – 18 799 Kč
  • 256 + 8 GB – 20 399 Kč
  • 512 + 8 GB – 23 399 Kč

