Nově v českých obchodech – Galaxy, Moto a Note
2025-09-01T13:37:40+02:00
• 1. 9. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Moto G05

Motorola Moto G05 není absolutní novinka na českém trhu, ale objevují se další varianty a konfigurace. Tentokrát jde o levnější verzi.

f981f2a6 c4c9 4d02 b2fc 428155c5e4f3 0x0x

Specifikace Moto G05

  • displej: 6,7 palců, HD+, LCD, 90 Hz
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP54
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • LTE, Bluetooth 5.4, WiFi 5, NFC
  • rozměry: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm; 188,8 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 18W

Samsung Galaxy A17 5G

To samé platí i o Galaxy A17 5G. Tento model byl uveden v tichosti bez nějaké větší slávy. I tak se objevuje postupně v různých konfiguracích v českých obchodech.

81a5d113 3c7d 4deb b757 86d3c469dcf0 1600x1600x

Specifikace Samsung Galaxy A17 5G

  • displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
  • procesor: Exynos 1330
  • 4/6/8 GB RAM
  • úložiště: 128GB + microSD
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Android 15 + One UI 7.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 5 MPx, ultra širokoúhlý
      • 2 MPx, makro
    • přední – 13 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54
  • 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
  • rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 192 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 25W

Realme Note 70T

Další mobil je již novinka, která se snaží nalákat na baterii a nízkou cenu. Dokonce splňuje několik certifikací kolem odolnosti.

f976b724 1bd9 40b2 bef1 414c024a1ed4 1600x1600x

Specifikace Realme Note 70T

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
  • procesor: Unisoc T7250
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128/256 GB
  • Android 15 + Realme UI
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • ? MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54, MIL-STD 810H
  • 3.5mm jack
  • LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
  • rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 15W

