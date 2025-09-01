Nově v českých obchodech – Galaxy, Moto a Note

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Moto G05
Motorola Moto G05 není absolutní novinka na českém trhu, ale objevují se další varianty a konfigurace. Tentokrát jde o levnější verzi.
Specifikace Moto G05
- displej: 6,7 palců, HD+, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G81 Extreme
- RAM: 4/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP54
- čtečka otisků prstů
- 3.5mm jack, stereo
- LTE, Bluetooth 5.4, WiFi 5, NFC
- rozměry: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm; 188,8 gramů
- baterie: 5200 mAh + 18W
Samsung Galaxy A17 5G
To samé platí i o Galaxy A17 5G. Tento model byl uveden v tichosti bez nějaké větší slávy. I tak se objevuje postupně v různých konfiguracích v českých obchodech.
Specifikace Samsung Galaxy A17 5G
- displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
- procesor: Exynos 1330
- 4/6/8 GB RAM
- úložiště: 128GB + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + One UI 7.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx, makro
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
- rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 192 gramů
- baterie: 5000 mAh + 25W
Realme Note 70T
Další mobil je již novinka, která se snaží nalákat na baterii a nízkou cenu. Dokonce splňuje několik certifikací kolem odolnosti.
Specifikace Realme Note 70T
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
- procesor: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128/256 GB
- Android 15 + Realme UI
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54, MIL-STD 810H
- 3.5mm jack
- LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
- rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
- baterie: 6000 mAh + 15W
