EU sbírá zpětnou vazbu od vývojářů k novým pravidlům App Storu od Applu

Evropská komise rozeslala vývojářům aplikací důvěrné dotazníky, v nichž se ptá na jejich názor na nedávné změny pravidel App Storu. Ty Apple zavedl jako reakci na novou evropskou legislativu známou jako zákon o digitálních trzích (DMA). Vývojáři a firmy mají čas odpovědět do pondělí.
Apple mění pravidla pod tlakem DMA
Apple už v červnu oznámil rozsáhlou revizi pravidel fungování App Storu v Evropské unii. Šlo o pokus vyjít vstříc regulatorním požadavkům a vyhnout se potenciálním pokutám. Nová pravidla zavedla řadu nových poplatků a licenčních modelů, které se dotknou jak jednotlivých vývojářů, tak větších technologických společností.
Největší změnou je zavedení víceúrovňového poplatku za služby platformy – „Store Services“, dále tzv. Initial Acquisition Fee (počáteční poplatek za získání uživatele) a Core Technology Commission, který nahrazuje předchozí Core Technology Fee.
Apple tak v podstatě vytvořil novou cenovou politiku, která má reflektovat náklady na infrastrukturu a služby App Storu. Jenže podle kritiků jde o způsob, jak obejít DMA a stále si udržet silnou kontrolu nad distribučním řetězcem aplikací.
Podle informací deníku Politico Evropská komise v reakci na tato opatření rozeslala vývojářům důvěrné dotazníky. Cílem je zjistit, jak vnímají nové podmínky, a zda Apple skutečně dodržuje nejen literu, ale i ducha zákona DMA.
Mluvčí Evropské komise k tomu uvedl:
„Můžeme potvrdit, že jsme rozeslali žádosti o informace (RFIs) vývojářům aplikací, abychom shromáždili zpětnou vazbu na poslední změny pravidel App Storu, které Apple provedl s cílem splnit požadavky zákona o digitálních trzích.“
Zástupci firem mají čas na odpovědi do pondělí 22.9. Poté Komise vyhodnotí, zda Apple jedná v souladu s nařízením, nebo zda se pokouší regulaci obejít sofistikovanými cenovými modely.
Apple čelí riziku vysokých pokut
Pokud Evropská komise shledá, že Apple i nadále porušuje zákon, hrozí mu další pokuty — a to až do výše 5 % průměrného denního globálního obratu společnosti.
Je nutné připomenout, že už v dubnu letošního roku Evropská unie udělila Applu pokutu ve výši 500 milionů eur za předchozí porušení pravidel DMA. Apple se proti tomuto rozhodnutí odvolal a případ nyní čeká na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Otázky, které Evropská komise řeší
Klíčové otázky, které nyní Komise řeší, jsou například:
- Jsou nové poplatky zavedené Applem přiměřené?
- Mají vývojáři skutečně svobodnou volbu mezi App Storem a alternativními distribučními kanály?
- Nejde jen o kosmetické změny, které zachovávají monopolní postavení Applu?
Evropská komise chce nejen zhodnotit technické aspekty změn, ale také to, jak reálně dopadají na podnikání a inovace v digitálním prostoru.
Získaná zpětná vazba bude klíčová pro další rozhodování Komise. Pokud se ukáže, že Apple zneužívá své postavení, může čelit dalším sankcím — a nejen finančním. Může být například přinucen otevřít svůj ekosystém více než kdy dřív, včetně možnosti plnohodnotné alternativní distribuce aplikací mimo App Store.
Případ Apple se tak může stát precedentním bodem pro uplatňování zákona DMA v prax i a ukázat, jak daleko bude EU ochotná zajít v boji za otevřený a spravedlivý digitální trh.
Zdroj: 9to5mac.com
