Poslech budoucnosti už dnes: sluchátka Technics EAH-AZ100 hrají jinou ligu
2025-09-22T14:31:06+02:00
• 22. 9. 2025#Příslušenství

Sluchátka už dávno nejsou jen doplňkem k telefonu – stala se klíčovým nástrojem pro každodenní komunikaci, zábavu i práci. A právě v této roli exceluje nový vlajkový model značky Technics – EAH-AZ100, který přináší špičkový zvuk, inteligentní technologie a stylový design. Navíc letos slaví japonská značka Technics 60 let, a to stylově – speciální edicí v barvě Champagne Gold.

Zvuk, který vás vtáhne do děje

Sluchátka Technics EAH-AZ100 využívají nově vyvinutý Magnetic Fluid Driver, technologii známou z high-end drátových modelů, nyní miniaturizovanou pro bezdrátový svět. Výsledkem je autentický zvuk s minimálním zkreslením, bohatými basy a precizními detaily. Ať už posloucháte hudbu, podcasty nebo sledujete film, zvuk je vždy věrný originálu.

Hovory bez stresu – i v rušném prostředí

Sluchátka EAH-AZ100 jsou vybavena funkcí Voice Focus AI, která kombinuje tři mikrofony v každém sluchátku s AI čipem pro potlačení šumu. Výsledkem jsou čisté hovory na obou stranách – ať už jste na rušné ulici, v kanceláři nebo doma s dětmi. Technologie dokonce analyzuje příchozí zvuk a zlepšuje srozumitelnost hlasu volajícího.

Připojení bez kompromisů

Technics jako první značka nabízí Multipoint připojení až pro 3 zařízení – například telefon, tablet či notebook. Přepínání mezi nimi je rychlé a bezproblémové. Sluchátka podporují Bluetooth® LE Audio, Auracast, Google Fast Pair a samozřejmě i bezdrátové nabíjení Qi.

Adaptivní potlačení hluku – ticho na míru

Technologie Adaptive Noise Cancelling se přizpůsobuje okolnímu hluku. Ať už cestujete vlakem, pracujete v open space nebo relaxujete doma, sluchátka automaticky nastaví úroveň potlačení hluku tak, aby vám nic nerušilo zážitek.

Design, který sedne každému

Model AZ100 je navržen pro maximální pohodlí – lehčí, kompaktnější tvar concha-fit sedí skvěle i při celodenním nošení. V balení najdete 5 velikostí nástavců do uší pro dokonalé utěsnění a maximální pohodlí pro každého posluchače. A ekologicky smýšlející uživatele potěší balení, které je 100% bez plastů.

Stylové barvy pro každého

Sluchátka Technics EAH-AZ100 jsou dostupná ve čtyřech elegantních barvách:

  • Černá
  • Stříbrná
  • Champagne Gold – speciální edice k 60. výročí značky
  • Midnight Blue – novinka pro posluchače se stylem

Sluchátka Technics AZ100 ve všech barvách můžete zakoupit na e-shopu Technics.

True Sound. True Quality. True You.

Technics EAH-AZ100 nejsou jen sluchátka – jsou mobilní audio centrum, které vám umožní poslouchat, komunikovat a pracovat bez kompromisů. Pokud hledáte prémiový zvuk, chytré funkce a stylový design, právě jste ho našli.

A právě v roce, kdy Technics slaví 60 let inovací v oblasti zvuku, je model AZ100 důkazem, že i po šesti dekádách zůstává tato japonská značka věrná své filozofii: přinášet posluchačům hudbu v té nejčistší a nejautentičtější podobě – s vášní pro detail a respektem k samotné hudbě.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

