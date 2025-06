Zdroj: Samsung

To nej z uplynulého týdne #23 – EU, Google, Apple, nové mobily a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Podcast: Google I/O aneb sekretářka do kapsy

Vývojářská konference Google I/O 2025 je za námi. Pojďme si shrnout, co nám Google všechno ukázal. Samozřejmě zde bylo hodně AI a Gemini si najde cestu snad do každého Google produktu. Nebylo to ale jen o tom. Více v novém díle. [pokračování článku]

Vodafone představuje letní akci, došlo i na neomezená data zdarma

Léto se neúprosně blíží a s tím i spojené dovolené. Zatím nevíme, jestli operátoři nabídnou nějaké speciální akce, ale máme zde pár novinek od Vodafonu, a s ním i zajímavou letní akci. [pokračování článku]

T-Mobile rozšiřuje nabídku datových roamingových balíčků

Blíží se léto a také cestování a dovolené. Vodafone již představil své novinky, ale zatím čekáme, co na to ostatní operátoři. T-Mobile dělá změny, ale nejedná se o nějakou speciální letní nabídku. Na tu si zřejmě budeme muset počkat. [pokračování článku]

Nová pravidla EU zásadně změní aktualizace Androidu i životnost telefonů

Evropská unie přichází s dalším souborem regulací, které mají prodloužit životnost chytrých telefonů a tabletů. Od 20. června 2025 budou muset výrobci splňovat přísnější technické požadavky, včetně delší podpory softwaru a snadnější opravitelnosti. [pokračování článku]

Google Mapy začínají zobrazovat informace i na displej za volantem

Nedávno Apple představil CarPlay Ultra, novou generaci pro auta a řidiče. Hlavní výhodou je možnost zobrazování informací na více displejích. Podpora je ale zatím značně omezená. Mezitím Google začal dělat změny v Mapách pro Android Auto a začíná nabízet určitou obdobu této funkce. [pokračování článku]

Apple varuje: funkce jako AirDrop mohou být v EU omezeny kvůli regulacím DMA

Po udělení pokuty ve výši 500 milionů eur za porušení pravidel Zákona o digitálních trzích (DMA) se Apple dostal do ostrého sporu s Evropskou komisí. Ve svém oficiálním prohlášení Apple naznačuje, že by mohl v Evropské unii omezit nebo dokonce zcela zrušit některé své klíčové funkce – včetně AirDropu. [pokračování článku]

Nový trojský kůň Crocodilus ohrožující Android dokáže vytvořit falešné kontakty a napálit vás

Android platforma čelí nové hrozbě – malware s názvem Crocodilus je schopen potichu vytvářet falešné kontakty ve vašem telefonu, což útočníkům umožňuje, aby jejich podvodné hovory vypadaly jako běžné volání od banky nebo člena rodiny. Z původní hrozby šířící se v Turecku se Crocodilus rychle dostal do celého světa. [pokračování článku]

OnePlus 13s představen, malý top model znovu na scéně

OnePlus pokračuje v představování mobilů a je již více méně jasné, že původní strategie v menším množství mobilů za rok vzala za své. Na trh firma již přinesla modely jako OnePlus 13, OnePlus 13R a OnePlus 13T. Dnes zde máme OnePlus 13s. [pokračování článku]

Apple napadl pravidla EU, tvrdí, že DMA ohrožuje soukromí uživatelů

Společnost Apple se oficiálně odvolala proti požadavkům Evropské unie vyplývajícím ze Zákona o digitálních trzích (DMA), přičemž argumentuje, že nařízení ohrožuje soukromí jejích uživatelů v EU. V sázce je pokuta 570 milionů dolarů za neplnění předpisů. [pokračování článku]

Samsung rozšiřuje detekci spánkové apnoe i do Česka

Výrobci se mnohdy pochlubí funkcemi, které ale nejsou hned zavedeny. V některých případech je nutná certifikace nebo povolení od patřičných úřadů. To je právě případ hodinek od Samsungu. Nově Samsung získal certifikaci CE pro Evropský hospodářský prostor právě na funkci detekce spánkové apnoe. [pokračování článku]

Apple: 18 % iPhonů nemá nejnovější verzi iOS

Statistiky kolem Androidu a rozšířenosti jednotlivých verzí jsou vždy tak trochu divoké, jelikož zde hraje mnoho faktorů. Už jen takové rozšíření nejnovější verze systému podléhá více subjektům. Kromě toho, že Google vydá novou verzi, musí výrobce udělat patřičné změny kvůli své nadstavbě a pak i operátor se někdy přidává do celého procesu. V případě Applu je celý proces přímočařejší, proto se nejnovější verze systému dostane na podstatnou část zařízení. To ostatně dokazuje i nejnovější statistika, kterou nám Apple poskytl. [pokračování článku]

Android 16 dostává Pokročilou ochranu

O novinkách v Androidu 16 jsme napsali již několik dílů v rámci naší minisérie. Ta poslední se věnuje již verzi QPR 1, která bude vydána asi za dva měsíce po uvedení stabilní verze Androidu 16, tedy základní varianty. Co se týče Androidu 16, bude vydán asi ještě tento měsíc. I tak QPR varianty obsahují funkce, změny a novinky pro další vetší aktualizaci systému. Google aktuálně vydal QPR 1.1, kde mimochodem aktivoval část nazvanou Pokročilá ochrana. My ji máme již nyní k dispozici. [pokračování článku]

Fóbie a úzkosti spojené s mobily a digitální existencí. Máte nějakou z nich?

Možná jste už v mainstreamových médiích a různě po internetu viděli články nebo jakýkoliv obsah popisující úzkostné stavy nebo fóbie spojené se smartphony, digitální existencí, technologiemi atd. Zkusili jsme zapátrat, jaké vlastně existují, ale nečekali jsme, že již je nyní už tolik. Proto jsme vybrali některé z nich a trochu si je představíme v dnešním článku. Uvítáme, pokud doplníte další do komentářů. [pokračování článku]

ChatGPT míří do firem. Umí přistupovat k firemním dokumentům, dělat zápisy z porad a nabídnout AI analýzy

OpenAI zásadně rozšiřuje možnosti svého populárního nástroje ChatGPT a nově cílí přímo na firemní prostředí. Díky novým funkcím dokáže chatbot pracovat s daty z úložišť jako Google Drive nebo Dropbox, poslouchat porady a generovat z nich zápisy, a dokonce provádět hluboké analýzy napříč firemními nástroji i webem. [pokračování článku]

