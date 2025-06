Nová pravidla EU zásadně změní aktualizace Androidu i životnost telefonů

Zdroj: Dotekomanie

Evropská unie přichází s dalším souborem regulací, které mají prodloužit životnost chytrých telefonů a tabletů. Od 20. června 2025 budou muset výrobci splňovat přísnější technické požadavky, včetně delší podpory softwaru a snadnější opravitelnosti.

EU tlačí na delší výdrž chytrých telefonů

Evropská komise v posledních letech zásadně ovlivnila technologický trh — mimo jiné tím, že vynutila standardizaci USB-C konektoru, umožnila alternativní App Store pro Apple a zavedla přísnější pravidla pro spotřebitelskou elektroniku. Nyní přichází další krok: nové směrnice Energy Labelling a Ecodesign Regulation, které mají prodloužit životní cyklus telefonů a tabletů prodávaných v EU.

Klíčové požadavky od června 2025:

Odolnost proti nárazům, poškrábání, prachu a vodě

Baterie musí vydržet alespoň 800 cyklů nabití/vybití při zachování minimálně 80 % původní kapacity

Povinné zpřístupnění náhradních dílů do 5–10 pracovních dnů, a to po dobu 7 let od ukončení prodeje daného modelu

Zajištění softwarových aktualizací po dobu nejméně 5 let od data ukončení prodeje posledního kusu daného modelu

Přístup pro autorizované opraváře k softwaru a firmwaru potřebnému k opravám

Jedním z nejzásadnějších bodů je povinnost poskytovat aktualizace operačního systému po dobu nejméně pěti let od ukončení prodeje zařízení. Zatímco Apple běžně podporuje své iPhony 6–7 let, u Android zařízení se přístup liší:

Google a Samsung už dnes nabízejí 7 let aktualizací pro své vlajkové modely – ale počítáno od data vydání, ne od ukončení prodeje

Výrobci jako Xiaomi, Honor nebo Oppo často nabízejí pouze 3–5 let podpory, což je nyní pod minimem požadovaným směrnicí EU

Pokud tito výrobci neprodlouží softwarovou podporu, budou muset ukončit prodej modelu nejpozději dva roky po jeho uvedení, což je z pohledu logistiky i marketingu nákladné a komplikované řešení.

Dalším zásadním bodem je zpřístupnění náhradních dílů — a to i pro běžné opravy, jako jsou výměny displejů, baterií nebo konektorů. Výrobci budou muset tyto díly poskytovat neautorizovaným servisům do 5 až 10 pracovních dnů, a to i sedm let po ukončení prodeje zařízení. To má usnadnit nezávislé opravy a snížit závislost na autorizovaných servisech. Společně s tím budou mít servisy právo na přístup k potřebnému softwaru nebo firmwaru, což bylo dříve často omezováno.

Energetické štítky jako u ledniček: kromě technických požadavků zavádí EU také nový energetický štítek pro telefony a tablety. Ten bude od června 2025 povinný a bude obsahovat:

Energetickou účinnost na stupnici A–G

Výdrž baterie v hodinách a minutách na jedno nabití

Stupeň odolnosti proti vodě a prachu

Hodnocení opravitelnosti podobně jako ve Francii

Tyto informace budou muset být viditelně označeny při prodeji zařízení, čímž má dojít k vyšší informovanosti spotřebitelů a větší motivaci k nákupu udržitelnějších produktů.

Cíl je celkově snížit množství odpadu a spotřebu energie. Podle odhadů Evropské unie by nová pravidla mohla ušetřit až 14 terawatthodin energie ročně do roku 2030, což odpovídá spotřebě středně velkého evropského města. Delší životní cyklus zařízení by měl přispět i ke snížení elektroodpadu a zlepšení dostupnosti opravitelnosti zařízení pro běžné uživatele.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Nová pravidla EU zásadně změní aktualizace Androidu i životnost telefonů

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Nothing Phone (3) bude představen 1. července [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...