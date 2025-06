To nej z uplynulého týdne #22 – Grok, úniky, šifrování, podcast

Zdroj: Dotekomanie

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.

Podcast: Vyrazte s Applem na kole po Česku + Soutěž o sluchátka

Vyrazte s Applem na kole po Česku. No to brzo. Co na to konkurence? A máme pro vás první soutěž, poslouchejte dál. Povíme si také novinky na Mapy.com nebo o nové řadě telefonů Honor. Nezapomeneme ale také na OpenAI a jejich akvizici. A ještě jsme si pro vás připravili soutěž. [pokračování článku]

Xiaomi YU7 je nový elektromobil čínské společnosti

Je to tady. Čínská společnost Xiaomi odhalila svůj další elektromobil. Nové SUV, které nese jméno YU7 se tak rozhodně pokusí navázat na úspěch svého předchůdce. Již nyní však víme, že to opravdu nebude mít jednoduché. S jeho výkonem, šíleným dojezdem a vkusným designem to ale Xiaomi YU7 může zvládnout. [pokračování článku]

Telegram dostane Grok, od xAI navíc i peníze, akcie a podíl

Komunikační platforma Telegram představuje poměrně hodině novinek každý měsíc, ale tentokrát zde máme speciální oznámení, a celkem nečekané. Grok totiž bude dostupný právě v Telegramu. [pokračování článku]

X přerušuje šifrování soukromých zpráv

Moc často se nestává, aby nějaká společnost jen tak přerušila nějakou službu, zejména ne v případě šifrování. X je tedy výjimkou, ale je otázka, jestli to nemá spojitost s novou službou. [pokračování článku]

Huawei Nova Y73 míří do Evropy

Huawei v poslední době představuje sice méně mobilů, ale z trhu jako takového nezmizel, ani z toho globálního. V našich končinách se spíše soustřeďuje na sluchátka a hodinky, ale sem tam uvede i mobil. Většina z nich cílí na domácí trh, ale nyní zde máme smartphone, který se začne prodávat i Evropě. Novinka se jmenuje Huawei Nova Y73. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G56, Moto G86 a Moto G86 Power

Už nějakou dobu se objevovaly informace o chystané řadě Moto G a dnes jsme se dočkali představení. Rovnou zde máme tři modely Moto G56, Moto G86 a Moto G86 Power. Dá se říci, že mají podobnou výbavu a dokonce některé specifikace jsou stejné, ale už i samotné číselné označení napoví, který je nejvybavenější. [pokračování článku]

Obří únik 184 milionů přihlašovacích údajů: Apple, Google i banky v ohrožení

Na nezabezpečeném webovém serveru byla objevena databáze obsahující více než 184 milionů záznamů s přihlašovacími údaji, včetně hesel v prostém textu. Mezi ohroženými službami jsou Apple, Google, Microsoft, PayPal a další. [pokračování článku]

Chystá se funkce, kdy rozjezdem auta přepnete video obsah jen na audio verzi

Za poslední dobu se objevilo poměrně hodně nových funkcí pro Android Auto i Android Automotive. Mnohdy se jedná o přípravy na nové funkce, ale současně dochází k rozšiřování obsahu. Ostatně nebude dlouho trvat, a i Android Auto bude podporovat video aplikace, tedy ty, které umožňují přehrávání videa. Právě u nich bude dostupná jedna drobná, ale praktická funkce. [pokračování článku]

Evropská unie dává Applu 30 dní na nápravu. App Store stále porušuje pravidla zákona DMA

Evropská komise rozhodla, že změny v obchodních podmínkách Applu nejsou v souladu s nařízením o digitálních trzích (DMA). Apple v EU dostal 30 dní na úplné zajištění souladu se zákonem, jinak mu hrozí opakované finanční sankce. [pokračování článku]

Sony zřejmě již nevyrábí mobily, nechává to na jiné firmě

Výroba vlastních zařízení je poměrně komplikovaná a navíc udržování továren je i finančně nákladné. Pakliže jsou objemy produktů dostatečně velké, vyplatí se to, ale při nižší produkci se může jednat o prodělečný byznys. V takovém případě některé firmy raději sáhnou po nějakém výrobci, který pro ně vyrobí produkty dle požadavků a pod konkrétní značkou. Sony už něco takového využívalo v minulosti u levnějších mobilů, ale doba se zřejmě změnila. [pokračování článku]

Samsung začne mazat neaktivní účty

Někteří výrobci mobilů a jiných zařízení nabízí i vlastní účty pro synchronizaci dat, cloudové zálohy a podobně. Samsung mezi takové patří, ale v jeho případě je to poměrně logické vzhledem k rozsahu jeho působení. Zejména s ohledem na produkty a nabízené služby. Nyní ale dělá zásadní změnu u svých účtů. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #21 – Pocket, OpenAI, Mapy a další

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Google vydal AI Edge Gallery aplikaci Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...