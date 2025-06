Fóbie a úzkosti spojené s mobily a digitální existencí. Máte nějakou z nich?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Možná jste už v mainstreamových médiích a různě po internetu viděli články nebo jakýkoliv obsah popisující úzkostné stavy nebo fóbie spojené se smartphony, digitální existencí, technologiemi atd. Zkusili jsme zapátrat, jaké vlastně existují, ale nečekali jsme, že již je nyní už tolik. Proto jsme vybrali některé z nich a trochu si je představíme v dnešním článku. Uvítáme, pokud doplníte další do komentářů.

Fóbie nebo strach z mobilů, z technologií, z AI?

Možná jste už zažili nějakou úzkost nebo fóbii spojenou nějakým způsobem s technologiemi. Někteří například budou znát FOMO (Fear of Missing Out), což se dá popsat jako strach, že vám něco unikne hlavně na sociálních sítích. Některé dokonce na to vsázejí, aby udrželi uživatele co nejdéle, ale v praxi to může mít negativní vliv. Například trávíte mnoho času na sociálních sítích, a to zcela zbytečně.

Kromě výše zmíněné se například objevuje FoBO (Fear of Being Offline), tedy strach z toho, že budete offline, bez připojení k internetu. S tím vším může být ještě spojeno s nomofobií, tedy strachem bez mobilního telefonu. Nejde ale jen o to, že nebudete mít smartphone u sebe. Zde se projevují úzkostné stavy u z toho, že ztratíte mobil, vybije se baterie nebo budete mimo signál. Takto bychom mohli vysvětlovat jednu fóbii za druhou, případně úzkostné stavy nebo i vzorce chování.

Fobie a úzkostné stavy

Nomofobie: strach z toho, že budete bez mobilního telefonu (ztráta, vybití, chybějící signál).

FoMO (Fear of Missing Out): strach, že o něco důležitého nebo zajímavého přijdete, nejčastěji v kontextu sociálních sítí.

FoBO (Fear of Being Offline): strach z toho, že nebudete připojeni k internetu.

Telephonophobia: strach z telefonování – jak z přijímání, tak z uskutečňování hovorů.

Textaphobia: strach nebo úzkost spojená s nutností psát textové zprávy nebo na ně odpovídat.

Cyberfobie: obecný a často iracionální strach z počítačů nebo práce s novými technologiemi.

AI-fobie: strach z umělé inteligence a jejích potenciálních dopadů.

Algofobie: obava nebo nedůvěra vůči algoritmům a způsobu, jakým za nás rozhodují a vybírají obsah.

Doxing-fobie: specifický strach z toho, že bude odhalena vaše identita případně soukromé informace.

Vzorce chování a návyky

Doomscrolling (nebo Doomsurfing): nutkavé a nekonečné pročítání negativních a znepokojivých zpráv online.

Phubbing: chování, kdy jedinec ve společnosti jiných lidí ignoruje své okolí a místo toho se plně věnuje svému mobilnímu telefonu.

Selfiefobie (selfitida): nutkavé pořizování selfie fotek, případně závislost na této činnosti.

Kognitivní a smyslové jevy

Digitální amnézie (Google efekt): tendence mozku neukládat si informace, o kterých ví, že je může kdykoliv snadno a rychle vyhledat na internetu.

Ringxiety (fantomové vibrace): psychosmyslový jev, kdy má člověk falešný pocit, že mu zvoní nebo vibruje telefon v kapse, ačkoliv se tak neděje.

Ne vše jsou úzkosti a fóbie, ale při pátrání po těchto fenoménech jsme narazili na trend, kdy se každou chvíli objeví nějaký nový termín popisující i negativní chování. V některých případech došlo k potvrzení odborníky a některé termíny jsou již používány v praxi. Pakliže pociťujete negativní vliv sami na sobě z používání čehokoliv, případně chování, není od věci vyhledat pomoc.

Kromě toho se nabízí i nejrůznější funkce na smartphonech, pomocí kterých můžete například omezit určité aplikace, sociální sítě a celkově nadměrné používání i mobilního telefonu. Zpravidla se nazývají jako wellbeing.

Zdroje: studocu.com, csas.cz, novinky.cz



Domů Články Fóbie a úzkosti spojené s mobily a digitální existencí. Máte nějakou z nich?

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Následující článek Polar odhaluje vylepšené hodinky Grit X2 Předchozí článek GUG: Summer Not Found Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...