Apple varuje: funkce jako AirDrop mohou být v EU omezeny kvůli regulacím DMA

Po udělení pokuty ve výši 500 milionů eur za porušení pravidel Zákona o digitálních trzích (DMA) se Apple dostal do ostrého sporu s Evropskou komisí. Ve svém oficiálním prohlášení Apple naznačuje, že by mohl v Evropské unii omezit nebo dokonce zcela zrušit některé své klíčové funkce – včetně AirDropu.

Apple říká: interoperabilita ohrožuje bezpečnost a kvalitu

Apple ve svém stanovisku, které zveřejnil technologický komentátor John Gruber z blogu Daring Fireball, ostře kritizuje požadavky DMA. Podle společnosti zásadně ohrožují filozofii uzavřeného ekosystému, která uživatelům zajišťuje bezproblémové propojení zařízení a vysokou míru ochrany soukromí. Apple tvrdí, že nové předpisy nutí předávat citlivé uživatelské informace třetím stranám, a to včetně obsahu notifikací či historie Wi-Fi sítí uložených v zařízení.

Apple dále uvedl, že tato pravidla cílí výhradně na něj, a varoval, že jejich dodržování by mohlo výrazně omezit schopnost poskytovat inovativní produkty a funkce evropským zákazníkům. Z toho vyplývá, že Apple může zvážit stažení nebo omezení některých služeb a funkcí na trzích v Evropské unii.

AirDrop jako první na řadě?

Podle Grubera by mezi nejpravděpodobněji ohrožené funkce mohl patřit AirDrop – oblíbená funkce pro bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními Apple. DMA totiž požaduje, aby společnosti jako Apple umožnily přístup ke klíčovým systémovým funkcím třetím stranám. To by mimo jiné mohlo znamenat, že AirDrop by musel být otevřen jiným aplikacím, nebo dokonce nahraditelný jako výchozí metoda sdílení.

Z pohledu Applu to představuje zásadní zásah do integrity systému i do bezpečnosti dat. Firma dlouhodobě tvrdí, že kontrola nad klíčovými funkcemi je nezbytná pro zajištění konzistentního uživatelského zážitku a ochranu soukromí.

Co bude následovat? Omezení pro Apple Watch nebo AirPods?

Spekuluje se dokonce, že by Apple mohl zvážit stažení Apple Watch nebo AirPods z evropského trhu, pokud by regulační požadavky DMA narušily jejich fungování. To se však jeví jako méně pravděpodobné vzhledem k vysokým prodejům těchto zařízení a jejich významu pro příjmy firmy. Přesto samotná možnost, že by Apple zvolil cestu omezení dostupnosti některých zařízení nebo služeb, ukazuje vážnost a hloubku právního konfliktu mezi Applem a EU.

Evropa pod tlakem i z jiných stran

Apple není jedinou firmou, která čelí důsledkům DMA, ale je bezpochyby nejviditelnějším příkladem. Evropská unie tvrdí, že jejím cílem je vytvořit spravedlivější digitální trh, kde budou mít vývojáři i uživatelé větší výběr a konkurence nebude uměle omezována. Apple ale tvrdí, že tato pravidla omezují inovaci, zvyšují náklady a snižují kvalitu služeb, zejména v oblasti ochrany dat.

Jak se právní spor vyvine, zatím není jasné. Apple se proti pokutě odvolal a zároveň deklaruje, že usiluje o ochranu svých uživatelů v Evropě. Pokud však Evropská komise bude na požadavcích trvat a Apple je nebude chtít splnit, může to vést ke skutečným změnám v dostupnosti funkcí – a evropským uživatelům Applu by se tak mohl uživatelský zážitek výrazně změnit.

