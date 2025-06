Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast: Google I/O aneb sekretářka do kapsy

Vývojářská konference Google I/O 2025 je za námi. Pojďme si shrnout, co nám Google všechno ukázal. Samozřejmě zde bylo hodně AI a Gemini si najde cestu snad do každého Google produktu. Nebylo to ale jen o tom. Více v novém díle.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Oppo přináší do Evropy Pad SE LTE Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Na co nejčastěji používáte svůj mobil kromě volání a SMS? Sociální sítě

Focení a natáčení

Hraní her

Práce / produktivita Nahrávání ... Nahrávání ...