To nej z uplynulého týdne #43 – Android 15 aktualizace, nový Snapdragon, Mapy a další novinky

Zdroj: Imagen 3

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Samsung představil Galaxy Z Fold 6 Special Edition, je tenčí

Začalo se spekulovat, že by Samsung mohl chystat tenčí verzí letošní novinky Galaxy Z Fold6. Dnes jsme se skutečně dočkali a světlo světa spatřila novinka Galaxy Z Fold 6 Special Edition. [pokračování článku]

Apple Pay si nyní rozumí s prohlížeči třetích stran na iOS a desktopu

Už je to deset let, co přišla služba Apple Pay. Apple tuto příležitost slaví zavedením některých nových funkcí, které letos představil na konferenci WWDC. Pokud máte na svém iPhonu nebo iPadu nainstalován iOS 18 nebo iPadOS 18, můžete nyní použít tuto platební službu i v prohlížečích třetích stran, a to i na stolních počítačích. [pokračování článku]

Snapdragon 8 Elite: Nejnovější a nejvýkonnější procesor od Qualcommu pro mobily

Sice jsme očekávali, že Qualcomm představí Snapdragon 8 Gen 4, ale nakonec zde máme změnu názvu. Dnes firma uvedla novinku s označením Snapdragon 8 Elite. Právě ta zamíří co nevidět do mobilů, první budou představeny tento měsíc. [pokračování článku]

Huawei Nova 13 a 13 Pro: Novinky, které to nebudou mít jednoduché

Po nějaké době zde máme mobilní novinky od Huawei. Konkrétně jsme se dočkali uvedení smartphonů Huawei Nova 13 a 13 Pro. Právě u těchto kousků se dá očekávat, že se později objeví pod jiným názvem a s plnou podporou Google služeb, jak už jsme zaznamenali v minulosti. [pokračování článku]

Honor zveřejnil plán aktualizací na Android 15

Společnosti pomalinku zveřejňují své plány aktualizací na Android 15. Už se pochlubily firmy jako Oppo, Realme nebo Motorola. Honor nestojí stranou a chystá globální uvedení své nadstavby s novou verzí systému Android. Ostatně první zařízení budou z chystané série Honor Magic7. Firma mimo jiné uvedla seznam zařízení, na která se má dostat nová verze. [pokračování článku]

Android: 7 let aktualizací se může stát standardem

Uživatelé se oprávněně mohou zlobit na výrobce mobilů, že jejich zařízení není dlouhodobě softwarově podporováno. To je sice oprávněné, ale samotný proces aktualizace je hodně komplikovaný. Rozhodnutí není jen na samotném výrobci mobilu, hodně věcí záleží dodavatelích součástek, jako je například procesor. Zde jednoduše musí spolupracovat více firem, aby mohly nabídnout novější verzi operačního systému. Google ale dělá poměrně velké změny. [pokračování článku]

TCL zveřejnilo seznam mobilů, které dostanou Android 15

Sice stabilní verze Androidu 15 je již nyní k dispozici výrobcům, ale zatím došlo k vydání aktualizace jen u dvou firem. Ostatní postupně zveřejňují své plány, respektive potvrzují, které mobily dostanou aktualizaci. Nyní se k nim přidává i TCL. [pokračování článku]

Vánoce u T-Mobile budou hlavně o Magenta Moments a soutěži

Sice ještě nemáme konec října, tak T-Mobile představuje svou vánoční akci, která odstartuje již příští měsíc jednou soutěží pro předplacenkáře. [pokračování článku]

Oppo Find X8 a X8 Pro: Novinky míří do nejvyšší třídy

Po nějaké době zde máme top modely od společnosti Oppo, které mají skutečně zajímavou výbavu. Novinky se jmenují Oppo Find X8 a Oppo Find X8 Pro. Některé specifikace sdílí, ale samozřejmě je vybavenější Pro model. [pokračování článku]

OnePlus a Android 15 – plán aktualizací zveřejněn

Dnes značka OnePlus představovala novou nadstavbu OxygenOS 15 založenou na Androidu 15. Současně se tak jedná o další potvrzení mobilů a dalších zařízení, která dostanou aktualizaci. [pokračování článku]

Google Mapy rozšiřují 3D zobrazení budov v navigaci v Česku

Nedávno jsme vás informovali, že Google Mapy získávají hlášení nehod v Android Auto, ale samotné rozšíření je postupné. Prvně se objevuje v autech s větším displejem, aspoň dle našeho pozorování. Nyní ale dochází k rozšíření o další funkci. [pokračování článku]

Další Google Tensor procesory se změní od základu

Google ve svých smartphonech nabízí vlastní Tensor procesory, které si nechává vyrábět u Samsungu, přičemž svůj základ mají v procesorech Samsung Exynos. Google si ale dělá vlastní návrhy, zejména tedy u NPU jednotek, tedy části starající se o AI operace. Nyní se ale objevila zpráva naznačující, co přijde v následujících letech. [pokračování článku]

