Apple Pay si nyní rozumí s prohlížeči třetích stran na iOS a desktopu

Už je to deset let, co přišla služba Apple Pay. Apple tuto příležitost slaví zavedením některých nových funkcí, které letos představil na konferenci WWDC. Pokud máte na svém iPhonu nebo iPadu nainstalován iOS 18 nebo iPadOS 18, můžete nyní použít tuto platební službu i v prohlížečích třetích stran, a to i na stolních počítačích.

Apple Pay dostává k desetiletému výročí vylepšení

U stolního počítače budete vyzváni k naskenování QR kódu pomocí iPhonu nebo iPadu pro dokončení procesu platby. Apple však uvádí, že tato funkce je dostupná pouze na vybraných trzích. Přidání podporovaných karet do Apple Wallet na iPhonu bude nyní jednodušší než kdy dříve. Díky funkci Tap to Provision můžete jednoduše přiložit vhodnou kartu s podporou NFC na zadní stranu telefonu, i když možná budete muset ručně zadat bezpečnostní kód. Opět ale platí, že Tap to Provision zatím není dostupná ve všech zemích. Například v České republice zatím podpora chybí.

Apple také rozšiřuje možnost používání služeb “kup teď, zaplať později” (BNPL) od třetích stran do Apple Pay. Začíná možností platby s Klarna v USA a Velké Británii. Společnost plánuje přidat další možnosti splátkových plateb v budoucnu, včetně Citi, Synchrony a dalších vydavatelů Apple Pay prostřednictvím Fiserv v USA. Klarna bude později dostupná také v Kanadě. Apple letos zrušil svou vlastní možnost Pay Later a minulý měsíc přidal Affirm jako BNPL možnost v USA. Uživatelé Apple Pay v USA mohou mezitím při platbě využít odměny na vybraných kreditních kartách Discover. Podpora odměn od dalších vydavatelů a v dalších zemích se připravuje.

