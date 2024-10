OnePlus a Android 15 – plán aktualizací zveřejněn

Zdroj: OnePlus

Dnes značka OnePlus představovala novou nadstavbu OxygenOS 15 založenou na Androidu 15. Současně se tak jedná o další potvrzení mobilů a dalších zařízení, která dostanou aktualizaci.

OxygenOS 15

Jak asi tušíte, tak i OnePlus naskočilo na AI trend a spousta funkcí a aplikací je založena na nějakém generativním modelu, nebo je zde cílem, aby AI napomáhalo v tvorbě. Samozřejmě nechybí AI funkce pro úpravu fotografií, tedy mazání věci, zaostření a podobně. OnePlus hodně zapracovalo na plynulosti systému a vylepšení efektivity.

V systému je také funkce Intelligent Search pro vyhledávání, i napříč aplikacemi. Co je ale asi podstatnější a praktičtější, je dostupnost funkce Circle to Search od Googlu. Celkem kontroverzní novinkou je OnePlus Share, tedy spíše rozšíření o sdílení přímo na iPhony. Bohužel je zde nutnost instalace dedikované aplikace na iPhone, což bude asi problematické. I tak asi můžeme započítat menší plus za snahu.

Co se týče aktualizací, tak zatím OnePlus nezveřejnilo přesné datumy. Máme zde ale plán dostupnosti aktualizací na veřejnou beta verzi. Současně se tento seznam dá považovat jako potvrzení, která zařízení dostanou novou verzi. Jestli dojde k rozšíření, nevíme. Zde jsou tedy zařízení s potvrzenou dostupností OxygenOS 15 postaveným na Androidu 15:

od 30 října: OnePlus 12 OnePlus 12R OnePlus 12R Genshin Impact Edition

od listopadu: OnePlus Open OnePlus Pad 2

od prosince: OnePlus 11 5G OnePlus 11R 5G OnePlus Nord 4 OnePlus Nord CE 4 OnePlus Nord CE 4 Lite 5G OnePlus Pad

od ledna: OnePlus 10 Pro 5G OnePlus 10T 5G OnePlus Nord 3 5G

od února: OnePlus 10R 5G OnePlus Nord CE 3 5G



Kdy konkrétně dorazí stabilní verze, zatím nevíme, stejně jako OnePlus. Značka jen dodává, že finální verze bude dostupná, jakmile splní kritéria firmy.

Zdroj: Tisková konference



