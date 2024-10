Motorola zveřejnila plán aktualizací na Android 15

motorola edge 50 neo; zdroj: Dotekománie

Nejnovější verze Androidu je již k dispozici pro výrobce, ale zatím začal vydávat aktualizace jeden výrobce. Samotné mobily Pixel od Googlu si chvíli počkají a co se týče Samsungu, zřejmě se začne s aktualizováním mobilů až na začátku roku 2025. Do této chvíle se ale výrobci neozvali, jak to bude s jejich existujícími mobily. Nyní ale Motorola uveřejnila plán.

Motorola a Android 15

Motorola neuveřejnila tiskovou zprávu, spíše na stránkách podpory pro jednotliví zařízení je uvedeno, jestli je plánována nová verze či nikoliv. Navíc zatím máme potvrzené jen některé mobily.

U mnoha z nich není uvedeno, jestli se nakonec dočkají či nikoliv. Pokud tedy váš mobil není v seznamu, není zaručeno, jestli dostane Android 15 nebo ne. Zde je tedy seznam zařízení, kde je jisté, že bude dostupná aktualizace na Android 15:

Motorola Razr:

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Edge:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola G:

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Další:

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone (2025)

