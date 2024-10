Další Google Tensor procesory se změní od základu

Zdroj: Google

Google ve svých smartphonech nabízí vlastní Tensor procesory, které si nechává vyrábět u Samsungu, přičemž svůj základ mají v procesorech Samsung Exynos. Google si ale dělá vlastní návrhy, zejména tedy u NPU jednotek, tedy části starající se o AI operace. Nyní se ale objevila zpráva naznačující, co přijde v následujících letech.

Tensor G5 a Tensor G6

Už příští rok má Google přinést od základu předělané procesory. V tomto případě půjde o změnu výrobce, konkrétně si je má Google nechat vyrábět u TSMC, přičemž u Tensor G5 bude použita 3nm technologie N3E. Kódové označení novinky je lagina. Bude se jednat o osmijádrový procesor, kde hlavní roli má hrát Cortex X4, 5 jader bude typu Cortex A725 a další dvě budou A520.

O grafiku se má starat Imagination Technologies (IMG) DXT-48-1536 s dvě jádry na frekvenci 1,1 GHz. Poprvé bude k dispozici přímá podpora pro Ray-tracing, takže se dá očekávat i celkově lepší výkon u her. V případě NPU jednotky máme očekávat o 14 % lepší výkon.

Druhý procesor, který přijde až s Pixely 11 nese kódové označení malibu. Tensor G6 bude také postaven na 3nm technologii, konkrétně N3P. Díky této změně se má nabídnout o 5 % vyšší frekvence a také dojde k redukci spotřeby o 7 %. To ale nemusí být konečná čísla, vychází jen na základě samotné výrobní technologie.

Samotný procesor bude také o 4 % menší, tedy co se týče plochy. U Tensor G6 má Google jít do konfigurace 1+6, takže by se mělo jednat o sedmijádrový procesor. Hlavní má být typu Cortex X930, tedy Cortex X5. Zbylá pak budou A730, přičemž zde nebudou slabší jádra. I v tomto případě se má výrazně vylepšit efektivita a výkon procesoru, ale jak známe Google, tak si více potrpí na optimalizaci a NPU, než aby se jednalo o nejvýkonnější procesory na trhu, které budou lámat žebříčky v benchmarcích.

