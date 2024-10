Chrome brzy zablokuje automatické vyplňování hesel na odcizených zařízeních

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží udělat operační systém Android co nejbezpečnějším pro uživatele. Nedávno Android 15 přinesl novou funkci detekce krádeže, která má zabránit krádeži dat, pokud někdo ukradne odemčené zařízení. Ale co když zloděj zná váš PIN, heslo nebo vzor odemčení? Ano, zní to znepokojivě, ale stále je to možné. Zdá se, že Google si je takových situací vědom. Proto pracuje na nové funkci, která by umožnila Chromu blokovat automatické vyplňování hesel v případě krádeže zařízení.

Google bere bezpečnost Chrome vážně a to je dobře

Funkce Google Chrome, o které mluvíme, se nazývá Identity Check. Po aktivaci tato funkce nutí uživatele používat biometriku k odemčení aplikací. Zajímavé je, že aplikace, které používají jednoduché uzamčení pomocí PINu, vzoru nebo hesla, budou rovněž vyžadovat biometrickou autentizaci. V části oznámení o funkci detekce krádeže Google mluví o této funkci. Uvádí: „Později v tomto roce spustíme Identity Check, volitelnou funkci, která přidá další vrstvu ochrany vyžadováním biometrické autentizace při přístupu k důležitým nastavením Google účtu a zařízení, jako je změna PINu, vypnutí ochrany proti krádeži nebo přístup k Passkeys z nedůvěryhodného umístění. To pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu, i když je váš PIN zařízení kompromitován.“

Známý tipér pro Chrome Leopeva64 dříve objevil některé změny kódu v Chromium Gerrit. Tyto kódy údajně poukazovaly přesně na tuto novou funkci. Jedna z těchto změn obsahovala nový příznak Chrome, který povoluje kontrolu identity Androidu pro způsobilé funkce. To není všechno, popis kódu v Chrome také vysvětluje funkci: „Funkce činí biometrické znovuověření povinným před vyplňováním hesel nebo před jinými akcemi, které jsou nebo by měly být chráněny biometrickými kontrolami.“

Mishaal Rahman zkoumal, zda tyto změny Chrome souvisí s funkcí Identity Check Androidu. Dnes oznámil, že změny provedené týmem Google Chrome skutečně souvisely s funkcí Identity Check. Rahman zjistil, že jedna ze změn kódu zahrnuje novou metodu GetBiometricAvailabilityStatus. Tato metoda údajně vrací „kRequired“, „kAvailable“, „kAvailableLSKF“ a „kUnavailable“, když je biometrická autentizace povinná (nebo povolená), dostupná ale volitelná, nedostupná, respektive neaktivní. Rahman také zmínil, že tým Google Chrome přidává tuto metodu do kódu souvisejícího s automatickým vyplňováním hesel, platebními metodami, nastavením synchronizace a režimem inkognito.

Nová funkce Chrome by měla být k dispozici pouze na zařízeních s Androidem 15 QPR1. Navzdory tomu Google zatím nepotvrdil, kdy bude funkce Identity Check k dispozici. Není také jasné, jak přesně bude funkce fungovat. Je možné, že Google přinese povinné biometrické nastavení aktualizací ze strany serveru pro aplikace Google Play Services. Čas ukáže, kdy k reálnému zavedení dojde. Jedno je ale jisté, Google bere bezpečnost uživatelských dat velmi vážně, což je dobré znamení.

