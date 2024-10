Zdroj: Dotekomanie.cz

Android: 7 let aktualizací se může stát standardem

Uživatelé se oprávněně mohou zlobit na výrobce mobilů, že jejich zařízení není dlouhodobě softwarově podporováno. To je sice oprávněné, ale samotný proces aktualizace je hodně komplikovaný. Rozhodnutí není jen na samotném výrobci mobilu, hodně věcí záleží dodavatelích součástek, jako je například procesor. Zde jednoduše musí spolupracovat více firem, aby mohly nabídnout novější verzi operačního systému. Google ale dělá poměrně velké změny.

Klidně 7 let podpory

Google už nyní má na svém kontě několik zásadní změn v rámci systému Android. Některé aktualizace jde provést přímo přes Obchod Play, a to dokonce i ovladače grafiky. Právě samotné naporcování Androidu umožňuje lepší a rychlejší aktualizace. Ostatně i bezpečnostní aktualizace jsou dnes jednodušší. Pokud jde ale o dlouhodobou podporu, jedná se o velmi nákladný systém, kdy výrobci mobilů i součástek musí dodávat aktualizovaný software.

Google již zavedl v roce 2020 program Google Requirements Freeze (GRF), který umožňoval, aby dodavatelé procesorů nemuseli s každou aktualizací systému vydávat novou sadu softwaru pro každé zařízení. V podstatě mohla být použita jedna i ta samá po dobu 3 let aktualizací. Četnost tedy úprav se snížila a byla jednodušší cesta k podpoře mobilu po dobu 3 let. Samozřejmě jde prodloužit, ale zde musel následně dodavatel vydat novou sadu, což v některých případech mohlo bát nákladnější a jednoduše se to nevyplatilo.

Google ale zavádí nový program nazvaný Longevity GRF, který prodlužuje možnost používání jedné sady softwaru až na dobu 7 let. Je zde ale jedno úskalí. Každé tři roky musí výrobce mobilu vydat novou verzi linuxového jádra, jednoduchá aktualizace nebude stačit. To znamená, že mobil s Android 15 může používat software od dodavatele procesorů po dobu sedmi let. Tím se tedy sníží nároky, ušetří se peníze a usnadní se cesta k dlouhodobé softwarové podpoře.

Celý proces je ale velmi komplikovaný a dokážeme si představit, že výrobci nebudou chtít něco podobného absolvovat u nejlevnějších mobilů se základními procesory. Prvním procesorem s Longevity GRF je nedávná novinka Snapdragon 8 Elite, o čemž jsme v podstatě psali v tomto článku.

Už nyní zde ale máme od Googlu sedmiletou podporu pro mobily, Samsung slibuje to samé a navíc má na trhu první mobil nižší třídy, která má garantovaných 6 let aktualizací.

Zdroje: androidauthority.com, androidpolice.com



Domů Články Android: 7 let aktualizací se může stát standardem

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama