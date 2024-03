To nej z uplynulého týdne #13 – eSIM, NFC, rSIM, ohebné novinky a další

Zdroj: Samsung

Revolut má vlastní eSIM, nabízí se datový plán

Už je to nějaká doba, co jste si u nás mohli přečíst o aplikaci a službě Airalo. Ta nabízí eSIM s datovým plánem, což se hodí zejména v případě, že cestujete do zahraničí a nechcete až v místě pobytu hledat nějakou nabídku místního operátora. Do tohoto segmentu nyní vstupuje i Revolut. [pokračování článku]

rSIM je novinka, která by neměla nahradit eSIM/iSIM

Běžná SIM karta od mobilního operátora prošla vývojem, přičemž se nyní více prosazují eSIM, tedy elektronické verze. Ta ale vyžaduje speciální čip v zařízení. Další metou je iSIM, která má své místo přímo v SoC, tedy v procesoru. Dočkali jsme se ale novinky rSIM, která asi doplní současné možnosti. [pokračování článku]

Vivo představilo ohebné novinky X Fold3 a X Fold3 Pro

Vivo sice produkuje hodně mobilů ve střední třídě, ale nezapomíná ani na top modely, případně ohebné smartphony. Dnes jsme se rovnou dočkali dvou novinek nazvaných X Fold3 a X Fold3 Pro. [pokračování článku]

Vivo Pad3 Pro je novinka s 3:2 displejem

Po roce zde máme nástupce tabletu Vivo Pad2, ale rovnou s přívlastkem Pro. Novinka Vivo Pad3 Pro bude patřit mezi ty vybavenější, pokud se tedy objeví i ve verzi s mobilním připojením k internetu. [pokračování článku]

Bezpečnostní chyba NFC umožňuje odemknout hotelové dveře libovolným telefonem s Androidem

Moderní hotely přecházejí na chytré technologie, které umožňují hostům otevírat dveře pomocí jejich telefonů, místo klasických klíčů. Bohužel se ukázalo, že bezpečnostní chyba v technologii NFC umožňuje telefonům se systémem Android otevřít dveře více než milionu hotelových pokojů. [pokračování článku]

T-Mobile představuje datové balíčky pro cestování mimo EU

Cestování po EU je z pohledu mobilních tarifů velmi jednoduché, nemusíte nic řešit a stále můžete využívat svůj tarif, byť je nastaveno FUP, ale i tak je dostatečně vysoké. T-Mobile se rozhodl představit datové balíčky pro ty, co cestují mimo EU. [pokračování článku]

Samsung vydává One UI 6.1 s Galaxy AI pro další zařízení

Samsung se drží stejné strategie jako jiní výrobci na trhu. První představí softwarové novinky u nejnovějších mobilů, následně se zpožděním je zpřístupňuje pro starší generace, ale ne všechny modely. Je to i případ Galaxy AI a OneUI 6.1. [pokračování článku]

Na X (Twitter) jde získat funkce Premium a Premium+ zdarma

Sociální síť X (Twitter) se v poslední době značně změnila, zejména poté, co ji převzal Elon Musk a začal dělat změny. Podstatnou novinkou je placená verze, přičemž se nabízí celkem tři varianty. Liší se funkcemi a samozřejmě i cenou. Je zde ale novinka, v rámci které jde získat prémiové funkce zdarma. [pokračování článku]

EU plánuje zahájit vyšetřování společností Google, Apple a Meta

Evropská unie (EU) oznámila zahájení vyšetřování několika předních technologických společností, včetně Google (příslušejícího pod Alphabet Inc.), Apple a Meta (dříve Facebook). Tato vyšetřování jsou součástí prosazování zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA) EU, který má za cíl omezit dominance na digitálních trzích. [pokračování článku]

Telegram zavádí nový program který nese označení „Peer-to-Peer Login Program“

Telegram nedávno uvedl nový program pro přihlašování Peer-to-Peer, který umožňuje uživatelům získat bezplatný přístup k prémiovým funkcím tím, že odesílají ověřovací kódy prostřednictvím SMS. Tato nová funkce, která je navržena pro 0,01 % uživatelů, však vyvolává obavy o ochranu soukromí. [pokračování článku]

Apple zavede podporu pro RCS již na podzim

Apple již potvrdil příchod podpory RCS u jeho aplikace iMessage, ale více k tomu nebyl přesný. Nyní se dozvídáme, že novinka bude k dispozici již tento podzim. Dá se tedy předpokládat, že RCS bude součástí systému iOS 18, který právě vyjde někdy ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Toto upřesnění přichází od Googlu, který to prozradil na své stránce věnované RCS. [pokračování článku]

X (Twitter) vylepšuje komunity, přidává i NSFW označení

Na sociální síti X (Twitter) jsou i komunity, ale od jejich představení se toho moc neudálo. Navíc do dnešního dne nechodí upozornění na nové příspěvky do komunit, takže je musí členové navštěvovat. Sice je zde možnost upozornění, ale jen na připnutý obsah. Navíc od prvního spuštění se objevilo neuvěřitelné množství spamu. I tak společnost nezapomněla na tuto součást a přidává vylepšení. [pokračování článku]

