Zdroj: Revolut

Už je to nějaká doba, co jste si u nás mohli přečíst o aplikaci a službě Airalo. Ta nabízí eSIM s datovým plánem, což se hodí zejména v případě, že cestujete do zahraničí a nechcete až v místě pobytu hledat nějakou nabídku místního operátora. Do tohoto segmentu nyní vstupuje i Revolut.

eSIM od Revolut

V samotné aplikaci revolut si od dnešního dne můžete zařídit eSIM, tedy elektronickou SIM kartu. Nabízí se několik plánů, respektive si můžete vybrat konkrétní FUP limit, přičemž standardně platí na 30 dnů, ale ty nejmenší jen týden.

Novinka vznikla ve spolupráci se společností 1GLOBAL. Revolut si nachystal i akci, v rámci které se nabízí 100 MB na týden zdarma. Nabídka platí jen do 1. května. Pakliže si platíte Revolut ve verzi Ultra, dostanete 3 GB FUP každý měsíc pro využití po celém světě, tedy spíše ve více než 100 zemí světa.

Novinka je umístěna přímo v záložce Lifestyle, kde byste měli rovnou vidět možnost pořízení eSIM. Novinku asi nevyužijete přímo v EU, zejména s nastavenou legislativou, ale pokud cestujeme mimo EU, tak se nabízí jedno řešení přímo v aplikaci. Pokud ji ještě nemáte, stačí si stáhnout aplikaci a projít procesem registrace.

eSIM karty jsou kompatibilní s většinou 4G/5G chytrých telefonů Apple a Android a snadno se instalují bez nutnosti stahovat další aplikace nebo se potýkat s fyzickou SIM kartou.

Nová služba je k dispozici všem uživatelům v nejnovější verzi aplikace Revolut verze 10.14.

Ceny za 1GB s více než 100 zeměmi, a to v závislosti na lokaci, budou začínat od 1 €. K zakoupení bude více datových tarifů, které se budou pohybovat od 1GB do 20GB, a zákazníci budou mít také možnost vybrat si z regionálních nebo globálních datových tarifů, které je pokryjí jedním tarifem ve více zemích.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Revolut má vlastní eSIM, nabízí se datový plán

Předchozí článek WhatsApp dostane AI nástroje pro změnu fotek Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama