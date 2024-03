Xiaomi zveřejnilo další plán aktualizací na HyperOS

Sledovat dostupnost aktualizací mobilů na novější verzi operačního systému je někdy dosti komplikované, zejména u výrobců, co mají mnoho modelů. Nejenže nezveřejňují nějaký podrobný plán, ale navíc dostupnost aktualizace není ve všech zemích najednou. Typickým příkladem je Xiaomi. Mobily této značky mají novější systém dostupný první v Číně, pak následují další země. Nyní zde máme aktualizovaný plán pro některé Xiaomi mobily.

Jak je napsáno výše, tak Xiaomi vydává aktualizace postupně, i po krajinách. Nově vydaný plán byl zveřejněn indickou pobočkou, takže nemusí úplně sedět na naše končiny, ale většinou nejde o velký rozdíl.

Dle seznamu Xiaomi aktualizovalo již mnoho mobilů, a to v rámci subznačky Redmi. V následujícím čtvrtletí mají přijít na řadu následující modely:

Pokud jste již obdrželi aktualizaci na HyperOS s Androidem 14, můžete se pochlubit v našem článku, v kterém sledujeme za pomocí uživatelů, jak se šíří nová verze.

