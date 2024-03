Na X (Twitter) jde získat funkce Premium a Premium+ zdarma

Sociální síť X (Twitter) se v poslední době značně změnila, zejména poté, co ji převzal Elon Musk a začal dělat změny. Podstatnou novinkou je placená verze, přičemž se nabízí celkem tři varianty. Liší se funkcemi a samozřejmě i cenou. Je zde ale novinka, v rámci které jde získat prémiové funkce zdarma.

X (Twitter) má další typy předplatného, nabízí se i levnější

Nejlevnější tarif přijde na necelých 70 Kč, ale neobsahuje vše. Cena jde samozřejmě nahoru, přičemž u těch vyšších se nabízí i možnost získávání finančních odměn za dosah příspěvků. Jde o podíl z reklamy, která se zobrazuje. Elon Musk na své účtu ale představil jednu zajímavou novinku.

Nemusíte si platit X, ale i tak můžete získat přístup k funkcím z tarifů Premium a Premium+. Je zde samozřejmě jedna podstatná podmínka. Ta spočívá v samotných sledujících. Abyste dostali funkce Premium zdarma, musí vás sledovat 2500 ověřených účtů. Pakliže toto číslo stoupne na 5000, máte nárok na Premium+.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024