To nej z uplynulého týdne #48 – podcast, RED, Redmi K70, IKEA

Podcast – Apple se otevírá

Apple se pomalu otevírá a přijímá standardy. Letos integroval USB-C do iPhonů, oznámil alternativní App Store a také podporu standardu RCS pro posílání zpráv. A o tom si dneska něco povíme. Dělá to Apple vůbec dobrovolně? A co si o tom myslíme? [pokračování článku]

T-Mobile doplňuje vánoční nabídku

T-Mobile spustil svou vánoční kampaň trochu s předstihem, ale dnes zde máme pokračování. Kromě bonusů kolem hardwaru jsou zde i zajímavé akce pro předplacenkáře, a nejen to. [pokračování článku]

SAZKAmobil spouští nejen VoLTE

Mobilní operátoři mohou zavádět novinky poměrně rychle, ale virtuální jsou trochu více omezeni, a to i samotnými prostředky. Nyní jsme se ale dočkali rozšíření služeb u SAZKAmobil. [pokračování článku]

Ikea představuje chytré senzory do domácnosti

Ikea není jen značkou levného nábytku, který si musíte s nutnou dávkou trpělivosti složit sami. Již delší dobu se snaží nabízet i produkty, jenž lze zařadit do kategorie chytré domácnosti. Dnes jsme se dočkali rozšíření nabídky o senzory, které se hodí do chytré domácnosti. [pokračování článku]

Redmi K70 a K70 Pro oficiálně, přichází s HyperOS a skvělými specifikacemi

Nějakou dobu se mluvilo o příchodu nových smartphonů od Redmi a nyní jsme se dočkali. Novinky Redmi K70 a Redmi K70 Pro jsou si v mnohých parametrech podobné, ale kromě toho přichází se systémem HyperOS. Tedy aspoň v Číně. U nás by se měly oba mobily objevit s nadstavbou HyperOS. [pokračování článku]

Redmi K70E je další přírůstek, i tak zaujme

Dnes mělo Redmi v Číně událost, na které jsme se dočkali nových velmi dobře vybavených smartphonů. Jejich specifikace hraničí s top modely, i tak se neřadí do této kategorie. Můžeme je považovat za vyšší střední třídu. I tak jsme se dočkali mobilu, který může právoplatně nést označení dobře vybavený mobil střední třídy. Novinka se jmenuje Redmi K70E. [pokračování článku]

Redmi Watch 4 jsou nové hodinky s HyperOS, GPS a AMOLED displejem

Dnes jsme se dočkali představení smartphonů Redmi K70, Redmi K70 Pro a Redmi K70E. Kromě toho se společnost pochlubila i novými chytrými hodinkami Redmi Watch 4. [pokračování článku]

Meizu 21 je nový top model, ale na nejvyšší příčku ještě nemá

Značka Meizu není tak aktivní jako jiné, i tak stále produkuje poměrně zajímavé kousky. Nejnovějším přírůstkem je Meizu 21. Jedná se sice o top model, ale na nejvyšší příčku mu chybí několik vlastností. [pokračování článku]

Google přidává novinky nejen do Androidu

Google přidal několik novinek do aplikace Zprávy, ale i samotný systém Android se dočkal několika vylepšení, a to i v případě chytrých hodinek. [pokračování článku]

Telegram přidává další novinky, k dispozici je i Thanos efekt

Každou chvíli se dočkáme nové várky vylepšení a novinek u komunikační platformy Telegram, která dnes není jen obyčejnou službou pro posílání chatů. I tentokrát se firma soustředila na dočasné příběhy, ale novinky se najdou i v jiných částech. [pokračování článku]

Nové špunty Redmi Buds 5 Pro přináší prostorový zvuk a ANC až do 52dB

Xiaomi představilo nová bezdrátová sluchátka Buds 5 Pro. Jedná se o vylepšenou základní verzi Buds 5, která byla na trhu uvedena na začátku letošního roku. [pokračování článku]

Chytré termostatické hlavice Netatmo

V dnešní době existuje již mnoho produktů, které jde zařadit do kategorie chytrá domácnost. Není problém si vybavit domácnost o chytrá světla, žaluzie, domovní zvonky, bezpečnostní prvky, detektory a podobně. Některé mohou mít i lepší dopad na spotřebovanou elektřinu, ale asi nejvíce úspor jde docílit, pokud si vylepšíte topnou soustavu. I proto jsem se rozhodl zakoupit si chytré termostatické hlavice. Na trhu je poměrně mnoho produktů, ale recenze jsou smíšené. Navíc i ceny jsou různé a možnosti také. Nakonec jsem se rozhodl dát na doporučení a zakoupil jsem si termostatické hlavice Netatmo. [pokračování článku]

Nová promo akce Apple Pay na podporu (RED)

To, že společnost Apple na konci roku podporuje globální fond boje proti AIDS, je už víceméně tradicí. Část ze všech transakcí uskutečněných během vánočního období prostřednictvím karty Apple Card tak poputuje do fondu The Global Fund. Toto partnerství s Applem už nadaci (RED) přineslo více než čtvrt miliardy dolarů. [pokračování článku]

