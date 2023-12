Google přidává novinky nejen do Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google přidal několik novinek do aplikace Zprávy, ale i samotný systém Android se dočkal několika vylepšení, a to i v případě chytrých hodinek.

Vánoční dárek

V souhrnné zprávě Google znovu upozornil na některé novinky v rámci aplikace Zprávy, ale zmínil i deset kanálů zdarma v rámci Google TV. Tato služba ale není v našich končinách dostupná. Majitelé chytrých hodinek se systémem Wear OS se ale mohou těšit na další možnosti ovládání domácnosti. Například si skrze hodinky budete moci zvolit barvu světla, případně i kontrolovat další možnosti.

Také jde změnit i status skrze hodinky. Můžete jednoduše dát vědět domácímu systému, jestli jste přišli nebo jste odešli. Samozřejmě na to jde navázat některé události. Jsou dostupné i rutiny, ale zde je stále podmínka mít aplikaci v angličtině.

Pokud používáte bezpečnostní klíče FIDO2, jde nově nastavit PIN pro webové stránky nebo aplikace. Díky tomu i v případě krádež nebude ohrožen váš bezpečnostní klíč. Co je ale podstatnější a také užitečnější, je vylepšení hlasové odezvy, kdy AI dokáže popsat obrázek. To nejvíce ocení ti uživatelé, co mají komplikace se zrakem nebo jsou rovnou nevidomí. Zde ale asi bude omezení jen na angličtinu, aspoň ze začátku. Google také zmiňuje rozšíření jazyků v případě živých titulků v systému Android, ale již nezmiňuje, které to jsou.

