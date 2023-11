Podcast – Apple se otevírá

Zdroj: Apple

Apple se pomalu otevírá a přijímá standardy. Letos integroval USB-C do iPhonů, oznámil alternativní App Store a také podporu standardu RCS pro posílání zpráv. A o tom si dneska něco povíme. Dělá to Apple vůbec dobrovolně? A co si o tom myslíme?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

