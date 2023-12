Chytré termostatické hlavice Netatmo [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

V dnešní době existuje již mnoho produktů, které jde zařadit do kategorie chytrá domácnost. Není problém si vybavit domácnost o chytrá světla, žaluzie, domovní zvonky, bezpečnostní prvky, detektory a podobně. Některé mohou mít i lepší dopad na spotřebovanou elektřinu, ale asi nejvíce úspor jde docílit, pokud si vylepšíte topnou soustavu. I proto jsem se rozhodl zakoupit si chytré termostatické hlavice. Na trhu je poměrně mnoho produktů, ale recenze jsou smíšené. Navíc i ceny jsou různé a možnosti také. Nakonec jsem se rozhodl dát na doporučení a zakoupil jsem si termostatické hlavice Netatmo.

Ani o nich nevím

V první řadě musím uznat, že produkty Netatmo nejsou nejlevnější, spíše spadají mezi ty dražší. Konkrétně jsem si zakoupil Starter Pack Smart Radiator Valves Netatmo za cenu kolem čtyři tisíc korun. Sice bych mohl ušetřit nějakou stokorunu, kdybych zakoupil na stránkách výrobce, ale nakonec jsem se rozhodl pro zdejší největší e-shop.

V balení se nachází dvě hlavice a jedna centrální jednotka. Současně se nabízí i redukce na různé radiátory, ale v tomto případě i tak doporučuji navštívit oficiální stránky, kde si můžete ověřit, jestli budou hlavice pasovat na vaše radiátory. Jde o poměrně jednoduchého průvodce a je v češtině. Ze zkušeností na internetu jsem také pochopil, že jde najít i redukce, které nejsou součástí balení.

Každá hlavice potřebuje pro svůj provoz dvě tužkové baterie typu AA. Výrobce rovnou dává dvě ke každí hlavici, takže nemusíte kupovat samostatně. Samotná hlavice je vybavena e-ink displejem, což je velmi dobrá technologie na toto použití, jelikož takový panel spotřebovává energii jen při změně zobrazení. Ve výsledku tak stále bude zobrazovat teplotu bez spotřebovávání energie. Hlavice funguje i jako ovladač, respektive lehkým otočením na jednu nebo druhou stranu lze nastavovat teplotu.

Samotná základová stanice je určena přímo do zásuvky. Ani o ní vědět nebudete, jelikož s ní nějak manipulujete jen při nastavení, respektive jsem se o ni zajímal, jen když jsem ji pároval s mobilním telefonem. Následně jsem si jí přestal všímat. Je zde ale pár drobností, co se týče překladu v aplikaci. Není to nějaká hrůza, ale budete si muset něco domyslet. Jde například o slovo Ověřit, kterým se myslí uložit informace, případně při párování se mě ptalo na barvu na základové stanice. Svítilo modré, ale aplikace se ptala na zelenou.

Hned při párování základové stanice došlo k její aktualizaci. Následně přišlo na řadu párování s hlavicemi. Zde není jedno, kterou použijete. Mají jasně definované, která má číslo jedna a která má číslo dvě. Celý proces je poměrně přímočarý a jde v podstatě o klikačku.

Samotná instalace hlavice není náročná, zvládnete ji i bez nějaké nářadí. Jednoduše odmontujete starou a nasadíte novou. Osobně jsem měl patřičnou redukci k dispozici. Hlavice se pak zkalibruje a trochu si pohraje s radiátorem, asi aby byl zjištěn rozsah. Po těchto krocích následuje nastavení aplikace.

Aplikace je jednoduchá a nabízí dost možností

Aplikace je v češtině a asi mnohé bude zajímat, jestli ji potřebujete k ovládání ventilů. Pokud nepočítám prvotní nastavení, tak si můžete vystačit i s ovládáním na samotné hlavici. Nemusíte tak pokaždé sahat po aplikaci. V ní ale najdete zajímavé možnosti. Hned na úvod mohu uvést, že aplikace obsahuje čtyři režimy. V prvním se řídí plánem, pak lze nastavit teplotu manuálně, jde zvolit situaci, kdy nejste doma, případně jestli má dojít na režim nezamrznutí.

U režimu s plánem si zvolíte časy, kdy spíte, kdy jste doma a kdy v práci. Každý má své nastavení teploty. Jde nastavit pro každý den v týdnu samostatně. Zde využijete přednastavení vlastních teplot. V základu jsou zde čtyři typy, ale lez si vytvořit i další. Také lze nastavit situaci, kdy nejste doma, tedy zvolit teplotu. To samé platí pro Ochranu proti zamrznutí.

V případě manuálního nastavení teploty přes ventil nebo aplikaci si navíc zvolíte, jak dlouho má být takto nastavena teplota. Standardně je zvolen časový limit tři hodiny, ale i ten jde změnit nebo přednastavit na jiný. Aby toho nebylo málo, tak si klidně můžete vytvořit více plánů. Možností je zde skutečně mnoho a asi bude spokojen každý běžný uživatel, co si chce takto ovládat teplotu v domácnosti.

Osobně jsem ještě přidal tento systém do Google Home, takže mám možnost ovládání i hlasem, respektive jakékoliv řízení skrze aplikaci Google Home. Ovládání celého Netatmo systému nemusíte mít v rukách jen vy, lze přidat další členy rodiny. Také se nabízí detekce otevření okna, sledování počasí pro vylepšení udržování počasí a nedílnou součástí jsou jednoduché grafy.

Vyplatí se?

Na tuto otázku zatím nemohu odpovědět, ale předpokládám že ano. Nevíce si cením toho, že nemusím řešit neustálé hrátky s ventilem, ale také mám konstantní teplotu tam, kde se pohybuji. Hlavně nemusím myslet na to, že nebudu doma a musím snížit teplotu, abych netopil zbytečně. Bonusem je možnost ovládání na dálku. Případně si mohu nechat zahřát domácnost před tím, než přijdu domů.

Jde o další krok v pohodlí a možná i v úsporách. Samozřejmě jsem si položil otázku, jestli se takový systém vyplatí nebo jestli se nejednalo o špatnou investici. Už nyní ale vím, že jsem měl takový systém zakoupit dřív. Mohu ale doporučit Netatmo? Jde o dražší produkt, ale je slušně zpracovaný a také aplikace je dobrá, jednoduchá a zatím spolehlivá. Na trhu ale najdete levnější produkty, jen mají dle mě horší design, takový komplikovaný.

Samotné zpracování hlavic je zajímavé, jen mám pochybnosti o závitu. Asi bych to nepřeháněl s utahováním a rozhodně bych nepoužil nějaký nástroj. Stačí přitažení rukou. Nevynakládal bych ani moc síly při nastavování teploty přes hlavici. Umím si představit, že při vynaložení patřičné síly dojde ke stržení. Pokud vše budete ovládat přes aplikaci, nic se nestane.

Za dobu používání jsem se nesetkal s neobvyklým chováním, ani nějakými chybami. Jen jsem si musel zvyknout, že když nastavím teplotu přes aplikaci, tak trvá pár sekund, než hlavice zareaguje, ale nejde o nějak dlouhou dobu.

V tuto chvíli ještě nevím, jak často budu měnit samotné baterie. Samozřejmě to záleží na tom, jak moc často bude hlavice upravovat teplotu, ale tužkové baterie jsou i ve variantě s dobíjením, navíc výměna je velmi jednoduchá. Zatím tedy mohu jednoznačně doporučit chytré termostatické hlavice a pokud vám nevadí si trochu připlatit, tak i Netatmo variantu.

Plusy

jednoduché nastavení a ovládání

mnoho režimů

plánování

instalaci zvládne každý a bez nářadí

Mínusy

dražší produkt

obsahuje dost plastových dílů

nutnost zakoupit starter pack se základovou stanicí a dvě ventily, nebo koupit termostat (dražší) a k tomu hlavice

