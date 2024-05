Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Good Lock od Samsungu zamířila do Obchodu Play

Samsung je jednou z mála firem, která nabízí na globálním trhu svůj vlastní obchod s aplikacemi (Galaxy Store). Nejde ale jen o další místo se stejným obsahem jako v Obchodě Play. Do této chvíle mohli majitelé stáhnout aplikaci Good Lock jen z Galaxy Store, ale aplikace poprvé míří právě i do Obchodu Play.

Good Lock

Podařilo se zjistit, že právě tato aplikace poprvé míří do Obchodu Play. Je již k dispozici ke stažení, ale jde spíše o předběžný přístup. Dá se tedy očekávat, že oficiální uvedení bude doprovázeno i nějakou akcí nebo bude zveřejnění podpořeno marketingovou akcí. Sama aplikace je v podstatě takovým nástrojem pro vylepšení prostředí Samsung mobilů.

Největší výhodou jsou nejrůznější zásuvné moduly, pomocí který jde modifikovat nejrůznější části systému v mobilu. Lze tak přizpůsobit například uživatelské rozhraní stavového řádku, rychlý panel, zamykací obrazovku, klávesnici atd.

Co se týče zásuvných modulů, tak postupně budou asi přibývat, přičemž jeden z nich bude asi dostupný velmi brzy. Jmenuje se One Hand Operation+ a slouží pro přidání a modifikaci gest. Dá se předpokládat, že Samsung takto jen rozšíří dostupnost. Zatím neočekáváme, že by aplikace byla dostupná i pro majitele mobilů jiných značek.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Aplikace Good Lock od Samsungu zamířila do Obchodu Play

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama