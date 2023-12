Nová promo akce Apple Pay na podporu (RED)

Zdroj: Apple

To, že společnost Apple na konci roku podporuje globální fond boje proti AIDS, je už víceméně tradicí. Část ze všech transakcí uskutečněných během vánočního období prostřednictvím karty Apple Card tak poputuje do fondu The Global Fund. Toto partnerství s Applem už nadaci (RED) přineslo více než čtvrt miliardy dolarů.

Časově omezené promo

Tato aktuální a časově omezená propagace zahrnuje všechny nákupy prostřednictvím Apple Pay, které uživatelé uskuteční na webu apple.com, v aplikaci Apple Store nebo přímo v kamenných prodejnách Apple Store.

Adresátem je The Global Fund

Oficiální tisková zpráva uvádí, že „od 28. listopadu do 8. prosince společnost Apple do Global Fund 1 dolar za každý nákup uskutečněný pomocí Apple Pay na webu společnosti Apple, v Apple Store aplikaci a v Apple Storech. Dary jsou omezeny maximální částkou jeden milion dolarů (1 000 000 $). Dar putuje do Globálního fondu na boj proti AIDS a pomáhá financovat důležité zdravotní programy, které zachraňují životy.“

Více o partnerství Apple s (RED) se můžete dozvědět přímo na webových stránkách společnosti.

