To nej z uplynulého týdne #47 – podcast, soukromý prostor, ChatGPT Voice a další

Podcast – iMessage na Android, co bude v iOS 18 a nové Vivo

Novinek ze světa mobilů neubývá. Tentokrát si povíme o nových modelech od Fairphone nebo od Viva. Dále pak bude řeč o iMessage na Androidu od společnosti Nothing, kde to nedopadlo úplně nejlépe. Nakonec zmíníme také první spekulace o tom, co se chystá v iOS 18. [pokračování článku]

Do Androidu bude přidán soukromý prostor pro aplikace a data

Google si začal pohrávat s chráněným prostorem v aplikacích Files a Fotky. V nich si můžete vytvořit chráněnou složku, kam nemá nikdo přístup, jen ten, co zná heslo nebo je majitel mobilu a může se ověřit skrze biometriku. Zřejmě tento typ funkce se rozšíří do celého systému pod označením Soukromý prostor. [pokračování článku]

Mediatek představil Dimensity 8300, budoucího krále střední třídy?

Po uvedení Dimensity 9300 zde máme další novinku Dimensity 8300, možného krále střední třídy. Jde o nástupce Dimensity 8200, přičemž nedošlo jen k navýšení některých čísel, změna proběhla i ve struktuře. [pokračování článku]

ChatGPT Voice je novinka a umí i česky

Společnost OpenAI se otřásá v základech, ale pokud byste čekali, že jde o nějaké kontroverzní rozhodnutí v oblasti AI, pletli byste se. Jde spíše o roztržky ve vedení společnosti a samotnou správní radou. Více podrobností najdete v článku na Lupa.cz, kde se věnují této situaci. Kromě ale mocenského boje ve firmě zde máme novinku a rovnou můžeme říci, že pěkně zahanbuje samotný Google. [pokračování článku]

Přichází Omate Ice Ring s elegantním designem

Společnost Omate představila svůj nový chytrý prsten, který nese název Ice Ring. Ten je vyroben z titanové slitiny, a na první pohled zaujme velmi minimalistickým designem. Umí sledovat zdraví svého nositele, a to včetně monitoringu spánku, sledování srdeční frekvence či saturace krve kyslíkem. [pokračování článku]

Po debaklu s Nothing Chat byla stažena i aplikace Sunbird

Nedávno jsme se dočkali představení nové komunikační aplikace Nothing Chat, která měla přinést podporu iMessage i na Android, ale záhy došlo ke změně a zřejmě si budeme muset počkat delší dobu. Je ale otázka, jestli se projekt vrátí, když má pošramocený start. Navíc je zde i dopad na aplikaci Sunbird. [pokračování článku]

TCL 40 NXTPAPER přichází na český trh

Po třech měsících od uvedení přichází na český trh základní model TCL NXTPAPER 40. Konkrétně je k dispozici v barvách Midnight Blue a Opalescent za cenu 4999 Kč. V balení je jako dárek ochranný obal a stylus, přičemž obal mlže posloužit i jako stojánek. Co se týče 5G modelu, nemáme zatím k dispozici informace o dostupnosti. [pokračování článku]

Honor představil novinky, Honor 100 a Honor 100 Pro

Honor každou chvíli představuje nějakou novinku, ale v těchto dnech jsme očekávali novou sérii. Dočkali jsme se a světlo světa spatřily mobily Honor 100 a Honor 100 Pro. Stále ale jde o mobily vyšší střední třídy, byť jde vidět značný pokrok. [pokračování článku]

Mobily Huawei budou nadále podporovat Android aplikace

Huawei již dlouhou dobu nemůže nabízet mobilní telefony s certifikací od Googlu, což znamená, že chybí Obchod Play a podpora pro nejrůznější služby a aplikace, zejména od Googlu. Vývojáři, kteří chtějí mít své aplikace na novějších Huawei mobilech, musejí mít speciální verze, které nevyužívají služby od Googlu. Huawei si navíc buduje celý ekosystém služeb, aby nahradil vše, co chybí. I kvůli tomu si firma začala vyvíjet nový systém HarmonyOS a nově byla oznámena verze HarmonyOS Next, která již nebude podporovat Android aplikace. [pokračování článku]

O2 také zavede telefonní číslo 7726 pro hlášení podvodných SMS

Minulý měsíc jsme vás informovali o snažení mobilní operátorů v boji proti podvodným SMS zprávám. Všichni tři nabízí své řešení, ale jedno jde tak trochu svou cestou. Konkrétně O2 v tuto chvíli nabízí možnost hlášení podvodných SMS na čísle 720 002 002, ale brzy se dočkáme novinky, respektive sjednocení. [pokračování článku]

Samsung by měl přijít s novými PHOLED displeji již v roce 2025

Značka Samsung je pojem v oblasti spotřební elektroniky, a pokud se jedná o mobilní telefony, patří na samou špici. Svého postavení dosáhl dokonalým zpracování svých telefonů a vysokou technickou úrovní a také jistou mírou inovátorství. Pokud se vám dostane do ruky nějaký z posledních modelů nejvyšší řady Galaxy S, jistě uznáte, že se jedná o skvělý kus hardwaru. [pokračování článku]

Google má nový projekt Cube, centrální hub pro Android

Google je pověstný svými projekty a zejména pak jejich ukončováním. Někdy zařízne službu bez nějakého varování, stejně tak zavede novinku a počká, jak na ni zareagují uživatelé. Něco podobného čeká i další projekt, který nese označení Cube. [pokračování článku]

Android 14 přišel o jednu funkci u ikon aplikací

Snažíme se sledovat a aktualizovat postup vydávání Androidu 14 na smartphonech, přičemž se zatím nejvíce snaží Samsung, ale i jiní výrobci postupně vydávají aktualizaci. Tato verze obsahuje nové funkce a možnosti, ale u některých záleží na výrobcích, jestli je integrují, nebo si přidají své vlastní. Jedna funkce ale chybí. [pokračování článku]

