To nej z uplynulého týdne #33 – Xiaomi, T-Mobile, podcast a další

Podcast – Jaký bude iPhone 15?

Dnešní epizoda bude o spekulacích ohledně chystaného iPhone 15, který má Apple představit už příští měsíc. V rámci série minipodcastu si tak probereme a shrneme, co zatím víme a co můžeme od iPhone 15 Pro a iPhone 15 očekávat. Mimo to zabrousíme také do vod Apple Watch Ultra 2 a Apple Watch Series 9. [pokračování článku]

Xiaomi Mix Fold 3 představen, revoluce se nekoná

Kategorie ohebných mobilů se dá rozdělit na dvě kategorie, aspoň zatím. Menší množství je právě u ohebných véček, zatímco většina firem se soustřeďuje na mobily, které lze rozevřít do malého tabletu. Dnes jsme se dočkali novinky Xiaomi Mix Fold 3, která sice nese vylepšení oproti minulé generaci, ale žádná revoluce se nekoná. [pokračování článku]

Xiaomi Pad 6 Max je nový tablet s pořádnou úhlopříčkou

Xiaomi představilo tablety Pad 6 a Pad 6 Pro v dubnu tohoto roku, přičemž jsme se dočkali jen základní verze na našem trhu. I tak jsme se dnes dočkali další verze, která nese označení Xiaomi Pad 6 Max. Samotný název odpovídá velikosti novinky. [pokračování článku]

Xiaomi oficiálně uvedlo Smart Band 8 Pro

Nabídku nositelných zařízení rozšiřuje společnost Xiaomi a do jedné z nejpopulárnějších řad na světě oficiálně zařazuje přírůstek pod názvem Smart Band 8 Pro. Novinka se výrazně vzdaluje od klasických fitness zástupců, neboť čínský gigant si u něj dovolil nasadit spíše prémiové zpracování. Dalším tahákem budou funkce v nepřeberném množství nebo velmi atraktivní cenovka. [pokračování článku]

Redmi K60 Ultra je novinka s IP68 a 24 GB RAM

Na konci minulého roku jsme se dočkali tří mobilů série K60 společnosti Redmi. Značka v tomto týdnu představila další variantu, která dostala označení Redmi K60 Ultra. [pokračování článku]

Telegram slaví a přidává funkce, Stories jsou nově pro všechny

Telegram patří mezi jedny z těch služeb, které představují každou chvíli nějakou novou funkci nebo změnu. Naposledy jsme vás informovali o dočasných příbězích. Funkcionalita byla jen pro platící uživatele, ale to se nově mění. S novou aktualizací je funkcionalita dostupná pro všechny, ale něco zůstalo jen pro platící. [pokračování článku]

Na Android má dorazit obdoba funkce Continuity od Apple

Uživatelé systému Android se pravděpodobně mohou těšit na novou funkcionalitu, na které Google aktuálně pracuje: půjde o možnost snadného propojení různých zařízení se stejným Google účtem. Díky tomu získají například možnost snadného předávání hovorů či sdílení internetového připojení mezi jednotlivými zařízeními. [pokračování článku]

Google ukončuje asistenta pro Wear OS 2, bude potřeba mít Wear OS 3 a novější

Softwarová podpora u produktů je jedním z důležitých faktorů pro mnoho uživatelů. Některé společnosti se moc nestarají a jde jim čistě jen o prodej, tak jiné se začínají více starat a nabízí mnohaletou podporu. V případě chytrých hodinek je situace asi nejhorší, a to i v případě Wear OS. Sice zde existuje Wear OS 3 a 4, tak právě mnozí výrobci ještě nestihli vydat aktualizace na Wear OS 3. Jednak jsou zde minimální hardwarové požadavky, ale také se někteří potýkají s problémy s vývojem. Je totiž nutné mít vlastní aplikaci, jakožto náhradu za aplikaci od Googlu. Bohužel zde máme nemilou zprávu od Googlu. [pokračování článku]

T-Mobile představil svůj první tablet T Tablet

Ještě před nějakou dobu bylo běžné, že mobilní operátoři nabízeli vlastní smartphony a jiné produkty, respektive je někdo vyrobil pro ně pod jejich značkou. Na nějaký čas se od této praktiky upustilo, ale v poslední době jde vidět snažení operátora T-Mobile. Ten dnes představil vlastní tablet. [pokračování článku]

T-Mobile představil upravené verze T Phone a T Phone Pro

Minulý rok v říjnu T-Mobile představil své první smartphony pro český trh. Očekávali bychom, že s dalším rokem se objeví další generace s lepšími specifikacemi, případně nějakými většími změnami. Bohužel jsme se dočkali jen minoritních změn. [pokračování článku]

Amazfit představil hodinky Cheetah Square, nabídnou design Apple Watch a jasný AMOLED displej

Amazfit představil zbrusu nové chytré hodinky Cheetah Square. Jak již označení napovídá, hodinky mají hranatý design, kterým poměrně nápadně připomínají Apple Watch. Hodinky nabídnou velmi zajímavé specifikace za relativně přijatelnou cenu. [pokračování článku]

Zkusil jsme novou hru Brave Brains a zas jsme ji rychle odinstalovali

Brněnské herní studio Kikiriki Games vydalo novou kvízovou hru s cestovní tematikou, nazvanou Brave Brain. V tiskové zprávě píše o unikátním inkluzivním designu, díky kterému má být hra přístupná i lidem s různým omezením: „Unikátním rysem nové mobilní hry je promyšlený inkluzivní design, který hru zpřístupňuje širokému publiku.“ Dříve se tvůrce Kikiriki zaměřil na hru pro nevidomé, nyní však není jasné, na koho se hrou cílí. Obecná slova bez konkrétnosti v tiskové zprávě nepřináší nic informativního, natož zajímavého. Zmíněná grafika hry je vše, jen ne snadno přístupná. Přehršel obrazového vjemu, nejasné vykreslení předmětů a přehršel obrázků orientaci ve hře nepomáhají. [pokračování článku]

Google Keep dostane historii a nasazuje se formátování

Aplikace Keep funguje už poměrně dlouho a vypadá to, že se jí Google jen tak nezbaví. Spíše ji více vylepšuje a dokonce se dočká poměrně užitečné funkce navíc. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #32 – Youtube, Avast, Fitbit a další

