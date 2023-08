Xiaomi Mix Fold 3 představen, revoluce se nekoná

Zdroj: Xiaomi

Kategorie ohebných mobilů se dá rozdělit na dvě kategorie, aspoň zatím. Menší množství je právě u ohebných véček, zatímco většina firem se soustřeďuje na mobily, které lze rozevřít do malého tabletu. Dnes jsme se dočkali novinky Xiaomi Mix Fold 3, která sice nese vylepšení oproti minulé generaci, ale žádná revoluce se nekoná.

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi se chlubí přepracovaným ohybem, který by měl dle výrobce vydržet pět set tisíc použití bez nějakého velkého opotřebení. Také se nabízí upravená možnost, jak nastavit ohyb do jakéhokoliv úhlu v rozmezí 45 až 135 stupňů. Sice jsme očekávali, že by už konečně mohlo upravit Xiaomi Mix Fold 3, aby měl nějakou odolnost vůči vodě, tak si asi budeme muset počkat do dalšího roku.

Xiaomi se rozhodlo pro dvě varianty. Jedna má běžná skleněná záda, přičemž tloušťka je 10,96 mm a váha je 259 gramů. Druhá verze používá uhlíková vlákna, díky čemuž se tloušťka snížila na 10,86 mm a váha se snížila na 255 gramů. Tak či onak, jedná o jeden z nejtenčích podobných mobilů, aspoň pro tuto chvíli.

Vnější displej má úhlopříčku 6,56 palců a Full HD+ rozlišení. Samozřejmě se jedná o OLED panel s frekvencí 120 Hz. Vnitřní panel dosahuje na 8,06 palců a využívá technologii LTPO, taktéž s frekvencí 120 Hz. Zadní strana nese foťáky s hodnotami 50+12+10+10 MPx. Dva poslední nabízí zoom s hodnotami 3,2x a 5x.

O výkon se stará Snapdragon 8 Gen 2, který má k dispozici až 16 GB RAM a nejvyšší verze se chlubí 1TB úložištěm. Baterie dostala kapacitu 4800 mAh a podporuje 67W nabíjení přes USB C a také 50W bezdrátovou technologii. Základní model má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 27 400 Kč bez daně. Zatím nevíme, jestli se Xiaomi Mix Fold 3 dostane do Evropy, případně za jakou cenu.

Specifikace

displeje: vnitřní – 8,03 palců, 2160 x 1916 pixelů (2K+), Eco² OLED Plus Samsung E6, 4:3.55, 120Hz, až 2600 nitů, HDR10 +, Dolby Vision vnější – 6,56 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), E6 AMOLED, 120Hz, až 1300 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

verze: 12GB LPPDDR5X RAM + 256GB UFS 4.0 16GB LPPDDR5X RAM + 512GB /1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

MIUI Fold based on Android 13

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.77, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý 10 MPx, 3.2x 10 MPx, 5x, OIS přední – 2x 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně, infra

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

baterie: 4800 mAh + 67W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Xiaomi Mix Fold 3 představen, revoluce se nekoná

reklama reklama