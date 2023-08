T-Mobile představil svůj první tablet T Tablet

Zdroj: T-Mobile

Ještě před nějakou dobu bylo běžné, že mobilní operátoři nabízeli vlastní smartphony a jiné produkty, respektive je někdo vyrobil pro ně pod jejich značkou. Na nějaký čas se od této praktiky upustilo, ale v poslední době jde vidět snažení operátora T-Mobile. Ten dnes představil vlastní tablet.

„Neustále pracujeme na tom, aby co nejvíce lidí v zemi mohlo využívat ty nejmodernější technologie. Nadále rozšiřujeme pokrytí 5G a vedle našeho T Phone je nyní i T Tablet dalším zařízením, které poskytne nejen našim zákazníkům možnost připojit se k této síti kdekoliv. Cenově dostupný T Tablet je skvělou volbou pro studenty, kteří se právě teď vracejí do škol, i všechny ostatní, kteří potřebují pracovat na cestách, spojit se se svými blízkými nebo se jen bavit,“ říká Maximiliano Bellassai, Chief Commercial Officer, T-Mobile Česká republika.

T Tablet

Co se týče specifikací, tak se jedná o relativně dobře vybavený tablet. Displej má vyšší rozlišení, nabízí se dostatečné úložiště, i baterie by měla dostačovat běžnému používání. T Tablet se řadí do kategorie 10palcových kousků a navíc má i přímou podporu pro sítě páté generace. V této oblasti ale tak trochu přebíhá konkurenci, jelikož nabízí podporu i pro eSIM.

Bonusem navíc je zde certifikace IP52, takže odolá postříkání vodou a trochu i prachu. Ani tato specifikace není příliš běžná. Co se týče podpory, tak T-Mobile slibuje Android 14 a Android 15 a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. První tři roky budou na měsíční bázi, poslední rok na čtvrtletní.

Novinka bude v prodeji od 24. srpna, přičemž standardní cena je nastavena na 5 999 Kč, ale v rámci některých nabídek ho půjde sehnat i za 999 Kč.

Specifikace

displej: 10,4 palců, 2000 x 1200 pixelů, 15:9, LCD

procesor: Dimensity 700

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 13

SIM + eSIM

Foťáky: zadní – 8 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1

IP52

rozměry: 247,6 × 157,1 × 7,9 mm, 488 gramů

baterie: 7000 mAh + 15W

Zdroj: tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články T-Mobile představil svůj první tablet T Tablet

reklama reklama