Zkusil jsme novou hru Brave Brains a zas jsme ji rychle odinstalovali

Brněnské herní studio Kikiriki Games vydalo novou kvízovou hru s cestovní tematikou, nazvanou Brave Brain. V tiskové zprávě píše o unikátním inkluzivním designu, díky kterému má být hra přístupná i lidem s různým omezením: „Unikátním rysem nové mobilní hry je promyšlený inkluzivní design, který hru zpřístupňuje širokému publiku.“ Dříve se tvůrce Kikiriki zaměřil na hru pro nevidomé, nyní však není jasné, na koho se hrou cílí. Obecná slova bez konkrétnosti v tiskové zprávě nepřináší nic informativního, natož zajímavého. Zmíněná grafika hry je vše, jen ne snadno přístupná. Přehršel obrazového vjemu, nejasné vykreslení předmětů a přehršel obrázků orientaci ve hře nepomáhají.

Mám velice rád vědomostní hry, tato mi však v telefonu zůstala jen krátce

Autoři se chlubí skvělou hudbou „Aby ale o tento zážitek nebyli ochuzení ani nevidomí hráči, hru doprovází bohatý soundtrack, který skrze hudbu vyjadřuje atmosféru daných míst.“ Hudba zní spíše jako první licencovatelná nahrávka zdarma, na kterou narazili po zadání dotazu „free old arcade slow music“. Samotná hra je kopií různých kvízových her, tzv. trivia, například Milionář. Hráč zodpovídá kvízové otázky z různých zemí světa a dotazy jsou tematicky spojené s daným místem. Nic originálního zde nehledejte. Nyní je ve hře Brave Brain zařazeno 12 zemí a téměř 10 000 kvízových otázek.

Studio navíc přichází s tvrzením, že tvorba her pouze pro nevidomé není ideální cesta a hry by měly být přístupné všem a neselektovat: „Naše studio jsme původně založili s cílem rozšířit nabídku mobilních her pro zrakově handicapované. Postupně jsme si ale uvědomili, že je důležité, aby nevznikaly hry určené pouze pro nevidomé, které by je uzavíraly do vlastních hráčských komunit. Naopak si přejeme, aby herní průmysl byl více inkluzivní a nikoho nevylučoval. Přál bych si žít ve světě, kde si každý může zahrát hru podle svého přání a ne podle toho, zda je pro něj hra přístupná nebo ne. A věřím, že Brave Brain herní průmysl k tomuto cíli přibližuje,“ popisuje motivaci vzniku hry vývojář a spoluzakladatel studia Miloš Kukla. Svoje tvrzení studio dokládá příslibem, že chce přístupnost hry rozšiřovat pro další hráče s různým typem fyzického omezení. Co ale plánuje, nezmínila.

Plaťte, abyste mohli hrát

Finančně hru podpořili Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Město Brno a Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ačkoli mám Brno rád, tak zde mohu říci jen „na Brno dobrý“, ale stáhněte si jakoukoli jinou aplikaci Milionáře a budete mít lepší herní prožitek. Navíc i ušetříte. Pokud špatně odpovídáte, přicházíte o mince, pokud nemáte mince, nemůžete odpovídat a vyhrávat mince. Můžete proměnit diamanty na další pokusy v otázkách, ale ty také mohou dojít. A když dojdou mince či diamanty, musíte si je koupit. Není možné je jinak získat, takže máte na výběr, buď plaťte a hrajte, nebo buďte chodící wikipedií.

