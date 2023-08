Telegram slaví a přidává funkce, Stories jsou nově pro všechny

Telegram patří mezi jedny z těch služeb, které představují každou chvíli nějakou novou funkci nebo změnu. Naposledy jsme vás informovali o dočasných příbězích. Funkcionalita byla jen pro platící uživatele, ale to se nově mění. S novou aktualizací je funkcionalita dostupná pro všechny, ale něco zůstalo jen pro platící.

Platící uživatelé mohou skrýt, nebo respektive smazat informaci, že viděli něčí dočasný příběh. Podobná funkce se nenabízí u konkurenčních platforem. Samotné Stories lze nechat zveřejněné po dobu 6, 12, 24 nebo 48 hodin dle výběru uživatele, ale navíc si je může uživatel umístit přímo na profil, přičemž mohou být dostupní v grid zobrazení.

Stories jde navíc editovat i po zveřejnění, takže nemusíte mazat původní příspěvek, můžete ho pozměnit i po zveřejnění. To je další funkce, kterou nenabízí podobné funkce u konkurence. Také byla přidána lepší statistika příběhů, respektive se nabízí filtry jako reakce, kontakty a také je zde k dispozici čas, kdy se ostatní uživatelé podívali na příběh.

Také se nabízí speciální duální režim natáčení videa. V podstatě to znamená, že můžete nahrávat s přední i ze zadní kamery současně. Jeden záběr je v kruhovém miniaturním zobrazení a také jde během nahrávání přepínat mezi kamerami, respektive dojde k prohození.