Lenovo představilo tablet Tab M10 5G

Zatímco Lenovo připravuje další generaci tabletů Legion Y700, tak zde máme novinku Lenovo Tab M10 5G. Ta více méně v názvu poodhaluje jedinou přednost této novinky.

Lenovo Tab M10 5G

Trh s tablety značně ustoupil a na zajímavých novinek je velmi málo. Pokud bychom se podívali jen na základní specifikace tabletu Lenovo Tab M10 5G, usoudili byste, že se jedná o tuctové zařízení. Naštěstí právě podpora sítí páté generace dělá z novinky něco lepšího. Zejména při nastavené ceně u základního modelu. Ta vychází v přepočtu přibližně na 6 400 Kč.

Co se týče ostatních specifikací, tak displej má sice 2K rozlišení, ale jas je poněkud nižší a ani zde není podpora pro vysokou obnovovací frekvenci. Na sledování videí ale bude stačit, jelikož má stereo reproduktory. Navíc se firma chlubí 12 hodinami sledování videí. To by měla zajistit baterie o kapacitě 7700 mAh.

Jedna zajímavost se ještě najde. Přední strana má navíc ToF senzor pro přesnější rozpoznání obličeje. Celkově je ale novinka poměrně běžná a zasloužila by si například lepší displej.

Specifikace

displej: 10,61 palců, 2000 x 1200 pixelů (2K), LCD, až 400 nitů

procesor: Snapdragon 695

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 13

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx ToF

3.5 mm Audio Jack, stgreo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

rozměry: 252,74 × x × 8,3 mm; 490 gramů

baterie: 7700 mAh

Zdroj: fonearena.com

