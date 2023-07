Nothing Phone (2) představen, snaží se mířit výše

Zdroj: Nothing

Mladá společnost Nothing přišla již několika sluchátky a také jedním smartphonem, který nás oslovil. Ostatně si přečtěte naši recenzi. Nyní přichází Nothing Phone (2), který se svou výbavou míří do vyšší příček, ale na top modely ještě nemá.

Nothing Phone (2)

Novinka má více méně vše podstatné, co byste očekávali od smartphonu a také výrobce. Navíc i v dnešní době je Nothing Phone (2) unikátem, jelikož jeho světélkující záda jsou typická právě pro tohoto výrobce. Nechybí zde stereo reproduktory, bezdrátové nabíjení, či odolnost vůči vodě. Bohužel poslední vlastnost není plnohodnotná, ale v dešti by neměl utrpět újmu.

Výrobce nepoužil ty nejmodernější technologie, což jde vidět u procesoru, operační pamětí i úložiště, ale na druhou stranu si asi jen tak někdo nebude stěžovat na nedostatek výkonu. Toho má dostatek, byť nemá nejnovější komponenty.

Nothing tentokrát více myslel na udržitelnost, takže používá recyklované materiály ve větší míře. Nejvíce se zapracovalo na fotografické výbavě a samotném zpracování snímků. Ale na nějaké hodnocení si raději počkáme do doby, až se nám mobil dostane do rukou. To samé se má týkat i displeje, který je jasnější.

Ceny na našem trhu jsou již také známé:

8GB/128GB – 14 490 Kč

12GB/256GB – 16 990 Kč

12GB/512GB – 19 990 Kč

Předobjednávky budou zahájeny již 17. července, přičemž do přímého prodeje zamíří 21. července.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2412 × 1080 pixelů (Ful HD+), OLED, 1-120Hz, 10-bit, LTPO, HDR10+, až 1600 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

verze: 8 GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM + 256/512 GB UFS 3.1

Android 13 + Nothing OS 2.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° + 4 cm makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP54

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201,2 gramů

bateeiw: 4700 mAh + 45W USB C, 15W Qi

Zdroj: fonearena.com

