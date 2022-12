Nothing Phone (1) – neobyčejně vyvážený [recenze]

Nothing Phone (1); zdroj: Dotekománie

Britská společnost Nothing je na trhu mobilních telefonů nováček a Nothing Phone (1) je jejich úplně první telefon. O to více mě zajímalo, jaký tento první telefon výrobce bude. Na první pohled zaujme především netradiční světelnou show na zádech. Spadá přitom do vyšší střední třídy. Jak se první Nothing Phone povedl? Stojí za to zvážit jeho nákup? Recenzi jsme si ponechali takto na pozdější termín, abychom vyzkoušeli odladěný software a i spolupráci s Nothing Ear Stick (recenze).

Konstrukce

Ze předu připomíná Nothing Phone (1) až nápadně iPhone. Dokonce se mi několikrát stalo, že si přátelé či kolegové mysleli, že držím v ruce iPhone, jen ta záda jim trochu nehrála (říkali si, jestli tam nemám na iPhonu nějaký dbrand skin či tak). Jelikož iPhone 13 používám, tak i pocitově je zkrátka Nothing Phone tomuto telefonu velmi podobný. Tlačítka jsou také umístěna prakticky na stejném místě, a mají i velmi podobný tvar a stisk. Stejně tak jednotlivé čočky na zádech ukrývající fotoaparáty mají zkrátka stejný tvar.

Kvalita zpracování je přitom také na stejné úrovni, a to u telefonu s cenovkou výrazně nižší velmi cením. Hliníkový rámeček totiž ve vyšší střední třídě bohužel není dnes už tak běžný, stejně tak sklo na zádech. Nothing Phone (1) tak na mě působil rozhodně prémiověji než telefony s podobnou cenovkou, jako třeba Samsung Galaxy A53 nebo Motorola Edge 30 Neo.

Na druhou stranu je škoda, že odolnost je přítomna pouze s certifikací IP53. Dokázal bych si představil větší odolnost vůči prachu a vodě IP67, kterou třeba zmíněný Samsung nabízí.

Máme tu také stereo reproduktory, což už se pomalu stává v této kategorii standardem. Tady nicméně musím podotknout, že druhý reproduktor (ten telefonní) je poměrně tichý a stereo efekt je tak celkem slabý.

Rámeček kolem displeje na čelní straně je možná o něco větší než u top modelů, já nicméně oceňuji, že je symetrický (a tedy na všech stranách stejně velký). Symetrické je také zarovnání konektoru USB-C, mřížky reproduktoru a slotu na SIMku. To nebývá tak časté.

Diskotéka na zádech

Záda jsou pak to, co dělá Nothing Phone speciálním. Krom průhledných zad, díky čemuž lze částečně vidět jednotlivé komponenty nebo šroubky, zde máme především tzv. Glyph interface. To je sada celkem čtyř různé tvarovaných LED proužků, které se skládají z více než 900 jednotlivých LED diod.

V praxi je možné využít tyto LED diody několika způsoby. Můžete si jím posvítit a překvapivě svítí diody velmi intenzivně a ve tmě tak příjemně posvítí takovým měkčím světlem oproti klasickému blesku. Jen škoda, že v systému není nějaká rychlá možnost Glyph zapnout. Já ho tak zapínal při přepnutí na video režim fotoaparátu, kde i bez nahrávání ho můžete na plno aktivovat.

Samozřejmostí je pak využití na notifikace. Pokud vám někdo volá, tak si můžete vybrat ze sady předvybraných tónů s animací Glyph nebo si nastavit vlastní. Při nabíjení pak vidíte status na jednom z LED pásků. Líbí se mi také možnost nastavit, jak moc bude Glyph svítit, protože výchozí maximální jas je večer příliš intenzivní a rušivý, osobně jsem zde dal pak ten nejnižší. Je škoda, že intenzita osvětlení Glyph se nenastavuje automaticky podle okolního světla. Na druhou stranu stále si můžete nastavit automatické vypnutí Glyph třeba od 22 hodiny do 7 hodiny ranní.

Určitým trikem si pak můžete zapnout blikání Glyph do rytmu přehrávané hudby. To je sice super, akorát pokud na to zapomenete a pustíte si třeba v metru hudbu do sluchátek, budete dělat cestujícím tichou diskotéku. Navíc blikání mi kolikrát přišlo dost náhodné, že se tolik nedrželo rytmu hudby.

Pochválit musím vynikající haptickou (vibrační) odezvu, která je stejně dobrá, jako u top modelů. K dispozici jsou dvě barevné verze – bílá a černá. My testovali bílou verzi a jakkoliv někdo může zmiňovat, že na černé Glyph více vynikne, mně osobně se možná bílá verze líbí více.

Čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji a využívá se zde optický senzor. V praxi je rychlá a spolehlivá. Funguje vždy, i pokud máte zhaslý displej.

Displej

Telefon jako takový je vybaven 6,55palcovým OLED displejem s frekvencí 120 Hz. Je nutné brát v potaz, že to není zrovna malý telefon a patří mezi ty větší, rozměry se blíží třeba iPhone 14 Plus. Již z výroby je na čelní panel aplikovaná plastová fólie, což jistě uživatelé ocení.

Ohledně maximálního jasu vznikla určitá kauza, nicméně z praxe je nejvyšší hodnota na zimním slunci ve své kategorii dostatečná. Displej podporuje HDR, a frekvence není adaptivní, můžete si vybrat buď 60 nebo 120 Hz. Rozlišení je pak 2400×1080 pixelů a krycí sklo Gorilla Glass 5.

Hardware

Uvnitř tepe Snapdragon 778G+, což je nyní již rok starý čip, což ale vůbec nevadí. Zde se výrobce především zaměřil na optimalizaci, která je s aktuálním softwarem vskutku výtečná. Vše je krásně plynulé a měl jsem pocit, že používám nějaký top model. Operační paměť nabízí 8 nebo 12 GB a vnitřní úložiště 128 nebo 256 GB. My testovali kombinaci 8 + 256 GB. Potěší také přítomnost rychlého úložiště UFS 3.1.

Specifikace

displej: 6,55 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz, HDR10+, až 1200 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 778G+

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM + 256 GB UFS 3.1

Android 12 + Nothing OS

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.88, OIS, Sony IMX766 50 MPx, 114°, f/2.2 (4cm makro), Samsung JN1 přední – 16 MPx, f/2.25

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio, stereo, Dolby Atmos

rozměry: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm; 193,5 gramů

IP53

5G SA/NSA (s n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77,

n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC baterie: 4500 mAh + 33W, 15W Qi, 5W reverzní

Baterie

Kapacita baterie činí 4500 mAh, což je celkem solidní hodnota. V praxi jsem mnohokrát dosáhl při mírnějším používání na výdrž dvou dnů, ale bylo to většinou s odřenýma ušima. Vždy však bude záležet na vašem konkrétním použití, nicméně osobně hodnotím výdrž jako mírně nadprůměrnou.

Nabíjet budete muset vlastním adaptérem, a to maximálně výkonem 33 W. Nothing Phone (1) podporuje také Power Delivery 3.0, a za půl hodinky se dostanete zhruba na 50 procent kapacity baterie, což je příjemné.

Pochvalu si výrobce zaslouží za integraci bezdrátového nabíjení Qi s výkonem 15 W, protože to se ve vyšší střední třídě stále tak často nevidí. Dokonce je zde i podpora pro reverzní bezdrátového nabíjení.

Fotoaparát

Na zádech se nachází celkem dva snímače – hlavní a ultra širokoúhlý. Jsem rád, že si výrobce odpustil nesmyslné makro nebo portrétní snímače. První zmíněný snímač tu ani není třeba, jelikož ultra širokoúhlý má automatické ostření a tak s ním můžete fotit makro snímky od čtyř centimetrů. Oba senzory nabízí 50 MPx, přičemž ten hlavní pak má optickou stabilizaci (OIS).

Chválím, že barevné podání hlavní a ultra širokoúhlého snímače je sladěno a ve valné většině případů jsou barvy opravdu stejné. Výsledné snímky z hlavního snímače jsou zdařilé a nabízí především velmi věrné barevné podání. To mi občas za šerých dnech přišlo skoro až příliš věrné a šeré. HDR funguje skvěle, ačkoliv při přímém porovnání s top modely maličko ztrácí, to je ale vcelku logické vzhledem k cenovce.

V noci při aktivním nočním režimu jsou výsledky solidní. Pořízení netrvá moc dlouho, maximálně pár sekund a rozhodně to za to stojí.

Níže můžete vidět vypnutý a zapnutý noční režim.

Ultra širokoúhlý snímač

Ultra širokoúhlý snímač samozřejmě jako obvykle není tak kvalitní jako ten hlavní, a jak už to tak bývá, tak jeho výsledky v noci nejsou žádná hitparáda. Ale to je zcela běžné i u top modelů. Zaujalo mě, že po přepnutí na plné rozlišení 50 MPx tohoto snímače není na fotce o mnoho více detailů a toto rozlišení se tak nevyplatí používat. Spolehlivě tak můžete ponechat 12,5 MPx.

Níže můžete vidět vypnutý a zapnutý noční režim u ultra širokoúhlého snímače.

Videa lze nahrávat maximálně ve 4K při 30 fps, takže 60 fps si vychutnáte pouze v rozlišení 1080p. Trochu mě zamrzelo, že při nahrávání ve 4K nelze přepínat mezi hlavním a ultra širokoúhlým snímačem. Kvalita není špatná, ačkoliv stabilizace v tomto maximálním rozlišení by rozhodně mohla být lepší. Přitom OIS zde je, ale obraz se tak zvláštně vlní, z čehož trochu obviňuji software.

Software

Operačním systémem je Android, v tuto chvíli ve verzi 12, přičemž Android 13 je již v betaverzi. Hlavní aktualizace výrobce slibuje po dobu tří let, menší bezpečnostní pak mají chodit celkem čtyři roky. To je na vyšší střední třídu solidní podpora.

V době psaní recenze jsme testovali s nadstavbou Nothing OS 1.1.7 s bezpečnostní aktualizací z letošního listopadu. Nadstavba je nicméně velmi decentní a v podstatě se jedná o čistý Android. Oproti němu je zde samozřejmě pokročilé nastavení Glyph a nebo vlastní font pro nadpisy v menu nastavení. Tady je ale bohužel škoda, že tento vlastně Nothing font plně nepodporuje češtinu. Společnosti jsem to nicméně nahlásil, a tak uvidíme, zda a kdy to bude opraveno.

Velmi chválím, že zde není předinstalovaná žádná zbytečná aplikace, žádný bloatware. Od výrobce je zde navíc pouze záznamník zvuku a aplikace fotoaparátu. Jak jsem už zmiňoval v předchozích kapitolách, software je perfektně odladěn. Vše funguje jako po másle a to mě velmi potěšilo. Takto plynulé kolikrát nejsou ani top modely, natož zástupce vyšší střední třídy.

Zhodnocení

Nothing Phone (1) sice není žádná novinka na trhu. Přesto se podle mě stále jedná o vynikající telefon, který je navíc nyní skvěle softwarově odladěn. Už dlouho jsem neměl v ruce tak plynulý Android a navíc s cenovkou kolem 10-12 tisíc korun dle varianty. Nové značce se podle mě povedlo vstoupit na trh a jejich první model sice vypadá tak trochu jako iPhone, ale má zase zcela unikátní zadní LED diody. Potěší také vynikající haptická odezva, skvělý displej, podpora bezdrátového nabíjení nebo kvalitní zpracování (žádná plastová konstrukce).

Naopak mírné zklamání jsou slabší stereo reproduktory a někomu jistě bude scházet také plnohodnotná voděodolnost IP67. Osobně bych také ocenil kvalitnější záznam videa s možností přepínání mezi hlavní a ultra širokoúhlým snímačem při nahrávání.

Celkově mě však první Nothing Phone velice potěšil a těším se na další modely této značky. Výrobce neudělal nic špatně a naopak si myslím, že dokáže solidně zatopit třeba Galaxy A53, Motorole Edge 30 Neo nebo jiným modelůmvyšší střední třídy od Xiaomi a dalších značek.

Klady

Výborná optimalizace systému

Kvalitní zpracování v čele se sklem a hliníkem

Bezdrátové nabíjení v této kategorii

Originální LED na zádech (Glyph)

Zápory

Kvalita videa včetně stabilizace by mohla být lepší

Pouze odolnost IP53

